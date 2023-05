Jena: Protest gegen Hinrichtungen im Iran

Circa 50 Menschen haben in Jena gegen die jüngsten Hinrichtungen politischer Gefangener im Iran protestiert.

Jena. Bei einer Demonstration in Jena wurde mehr Unterstützung für die Menschen gefordert, die sich gegen das iranische Regime erheben.

Circa 50 Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Holzmarkt in Jena gegen die jüngsten Hinrichtungen politischer Gefangener im Iran protestiert. Die drei Männer hatten sich an den landesweiten Demonstrationen gegen das iranische Regime beteiligt.

Der „Staatsmord“ steigere die Wut auf das Regime und führe zu mehr Entschlossenheit, für einen demokratischen Iran zu kämpfen, hieß es. Die freie Welt dürfe allerdings nicht weiter schweigen und müsse die Proteste im Iran unterstützen.

Die Jenaer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke) forderte, dass der Abschiebestopp in den Iran eingehalten und verlängert werden müsse. Gleichzeitig müsse Deutschland mehr dafür tun, Menschen Schutz zu gewähren, die vom iranischen Regime verfolgt werden.

