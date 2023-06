Jena: Schienenersatzverkehr in den Sommerferien

In den Sommerferien verkehren einige Straßenbahnlinien in Jena auf veränderter Route oder als Ersatzverkehr.

Jena. Jenaer Nahverkehr arbeitet in diesem Jahr besonders umfangreiches Bauprogramm ab: Straßenbahnen fahren verändert oder als Ersatzverkehr. Hier die Details:

Eine ganze Reihe von notwendigen Baumaßnahmen an Gleisen, Haltestellen und Fahrleitungen setzt der Jenaer Nahverkehr während der Sommerferien um, wie in einer Mitteilung angekündigt. So werde parallel an mehreren Gleisabschnitten im Zentrum, in der Karl-Liebknecht-Straße und in der Dornburger Straße gearbeitet. Deshalb wird in der Zeit von Samstag, 8. Juli, bis Sonntag, 20. August, auf den Streckenabschnitten zwischen Stadtzentrum Löbdergraben und Zwätzen sowie Stadtzentrum Löbdergraben und Jena-Ost kein Straßenbahnbetrieb möglich sein.

Der Jenaer Nahverkehr richtet einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein. Zudem verkehren die Straßenbahnlinien 1, 2 und 4 auf veränderten Linienwegen. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 verkehren auf ihren üblichen Linienwegen. Für die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sowie für die von den Sperrungen ebenfalls betroffenen Buslinien 41, 42 und 43 gilt ein Baustellenfahrplan. Am Fahrplan für die Linie 5 gibt es keine Änderungen.

Fahrgäste finden alle Fahrplanänderungen an den Haltestellen, in der App MeinJena und im VMT-Routenplaner, außerdem online unter www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr sowie in einer Fahrplanbroschüre, die im Stadtwerke Jena Kundencenter in der Saalstraße 8a erhältlich ist.

Die Änderungen im Einzelnen:

Die Straßenbahnabschnitte vom Löbdergraben nach Zwätzen und vom Löbdergraben nach Jena-Ost sind voll gesperrt.

Die Straßenbahnlinien 1 und 4 enden von Lobeda-West kommend am Paradiesbahnhof und fahren von dort aus über Paradiesbahnhof West weiter als Linie 2 nach Winzerla.

Die Straßenbahnlinie 2 endet von Winzerla kommend am Paradiesbahnhof-West und fährt von dort aus über Paradiesbahnhof weiter als Linie 1 oder 4 nach Lobeda-West.

Die Linien 3 und 5 verkehren auf ihren üblichen Linienwegen.

Auf den gesperrten Abschnitten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der SEV 1 verkehrt zwischen Zwätzen und Paradiesbahnhof West.

Der SEV 2 verkehrt zwischen Fuchslöcherstraße, Jena-Ost und Paradiesbahnhof West.

Fahrgäste von beziehungsweise nach Lobeda-West und Winzerla sowie Zwätzen und Jena-Ost werden gebeten, die Umsteigemöglichkeiten am Paradiesbahnhof West zu nutzen.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs bedienen das Stadtzentrum in einer Ringfahrt: Von Zwätzen beziehungsweise Jena-Ost kommend zur Haltestelle Löbdergraben, von dort zu den Haltestellen Paradiesbahnhof West und Paradiesbahnhof und dann wieder in Richtung Zwätzen beziehungsweise Jena-Ost.

Die Busse des SEV 2 halten an der Haltestelle Jena-Ost stadteinwärts an der Regionalbushaltestelle. Zusätzlich wird die Haltestelle Fuchslöcherstraße bedient. Die Haltestellen An der Trebe und Ostschule können durch den Schienenersatzverkehr stadteinwärts nicht bedient werden.

Um die Anschlüsse zwischen den Ersatzbussen und den Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten auf den Buslinien 41 (Wogau/Jenaprießnitz – Jena-Ost) und 43 (Laasan – Zwätzen) zu sichern, fahren die Anruf-Sammel-Taxis bis zu 10 Minuten früher oder später ab.

Auf der Buslinie 42 (Erich-Kuithan-Straße – Johann-Nikolaus-Bach-Weg) gilt ebenfalls ein zum Schienenersatzverkehr angepasster Fahrplan.

Was wird gebaut?

Traditionell nutze der Jenaer Nahverkehr die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien, um notwendige Baumaßnahmen konzentriert abarbeiten zu können. In diesem Jahr ist das Bauprogramm besonders umfangreich. So sollen die Schienen im Gleisbogen beim Roten Turm komplett erneuert und die Fahrleitung zwischen den Haltestellen Universität und Nordschule ausgetauscht werden. Außerdem werden zwischen Nordschule und Altenburger Straße die Haltestellen angepasst, um Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste zu erreichen.

Darüber hinaus nutzt der Nahverkehr die sechs Wochen Bauzeit, um verschiedene Schadstellen entlang der Gleise in der Karl-Liebknecht-Straße und im Löbdergraben zu reparieren. Für die damit verbundenen Einschränkungen bittet der Jenaer Nahverkehr seine Fahrgäste um Verständnis.

Alle geänderten Fahrpläne finden Sie unter https://www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr/privatkunden/fahrplaene.html