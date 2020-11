Jena: Schlüsselübergabe ohne Faschingstrubel

Dieses Jahr ist alles anders, vor allem auch beim Karneval. Denn vom feucht-fröhlichen Faschingsauftakt, wie das am 11. November immer üblich war, wird am heutigen Mittwoch nichts zu spüren sein. Weder auf dem Jenaer Markt noch in Lobeda-Altstadt wird sich etwas bewegen. Der Startschuss in die neue närrische Saison ist weithin abgeblasen. Um 11.11 Uhr kann man allenfalls zu Hause die Pappnase aufsetzen.

Dennoch wird es heute, jedoch ganz im Stillen und ohne Musik und Tanz, eine symbolische Schlüsselübergabe geben. OB Thomas Nitzsche wird den Rathausschlüssel an Ronny Geitner, Chef des Jenaer Karnevalsgala-Vereins, überreichen. Man habe sich auf diesen Akt ohne jede Öffentlichkeit entschlossen, war aus dem Verein zu hören. So soll wenigstens ein Stück vom alten Faschingsbrauch auch im Teil-Lockdown gerettet werden. Ob es dann auch Faschingsveranstaltungen im Februar gibt und ob auch mal wieder eine Jenaer Karnevalsgala stattfinden wird, ist derzeit noch unsicher. Gunni Fichtner vom Verein der Karnevalsgala ist zuversichtlich, dass es im neuen Jahr klappen könnte. Weniger optimistisch zeigte sich Mario Braun, Vorsitzender des Lobedaer Carnevals-Clubs (LCC). „Wir hatten rechtzeitig vor dem 11.11. ein Hygienekonzept für unseren Karnevalsauftakt eingereicht. Doch es wurde abgelehnt. So findet nun nichts statt.“ Ansonsten hätte es wie jedes Jahr an jenem Tag eine Veranstaltung auf dem Platz vorm Rathaus gegeben: mit Funkengarde, Musik und mit der symbolischen Schlüsselübergabe des Rathauses vom Ortsteilbürgermeister an den LCC. Natürlich hofft Braun auf Faschingsveranstaltungen im Februar, zeigt sich aber noch etwas skeptisch: Selbst wenn es eine Saalveranstaltung geben könnte, so sei sie doch wegen der Corona-Auflage reduziert in ihren Möglichkeiten, so dass sie am Ende kaum machbar sei. „Von den Einnahmen, die durch das wenige zugelassene Publikum möglich wären, kann keiner eine Kapelle bezahlen!“ Er wüsste auch nicht, wie er den Leuten erklären soll, dass im Elferrat nicht elf Narren nebeneinander sitzen dürfen. Auch der Jenaer Karnevals-Club 1953 (JKC) verzichtet auf den Faschingsauftakt im Lisa-Zentrum Lobeda. Ihren Fasching am 14. Februar haben die Narren von JKC aber schon fest geplant. Bis dahin, so heißt es beim JKC, wolle man das Lachen aber keineswegs verlernen. Und Mario Braun behält ebenfalls den Humor und kreierte schon mal mit extra LCC-Mund-Nasen-Schutz den flotten Narrenspruch „Statt Schlüssel für den LCC ist Maskenball zur Zeit okay!“