Jena setzt Zeichen gegen Rassismus nach innen und außen

Jena. Europäische Städte-Koalition nimmt Jena in ihre Reihen auf. Auf welchen Gebieten die Stadt von anderen Kommunen lernen will.

Rassismus soll keinen Platz in Jena haben. Um dies über die Stadtgrenzen hinweg zu zeigen, ist Jena jetzt dem Verein Eccar beigetreten. Die Abkürzung steht für Europäische Städte-Koalition gegen Rassismus (European Coalition of Cities against Racism).

Das ist kein Gremium, wo es reicht zu sagen, wir würden gern dabei sein, so berichtete Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Mittwoch. Vielmehr ging der Mitgliedschaft eine Präsentation vor einer 25 Mitglieder starken Aufnahme-Kommission voraus. Nach derem einstimmigen Votum gehört Jena nun zu einem Netzwerk aus mehr als 160 europäischen Kommunen. Diese wollen sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit auf lokaler Ebene einsetzen und vernetzen.

Ein sehr wichtiger Punkt war die stadtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex unter dem Titel „Kein Schlussstrich“ im vergangenen Jahr sowie die Erinnerung an die Opfer des NSU, beispielsweise mit der Benennung des Enver-Şimşek-Platzes in Winzerla. Verschiedene Dinge, die Jena gegen Rassismus tun will, sind zudem in einem 10-Punkte-Aktionsplan aufgeschrieben, der auf dem Stadtratsbeschluss „Jena ist Stadt gegen Rassismus“ basiert. Die Erstellung dieses Plans war eine Bedingung für die Eccar-Aufnahme.

Vorurteile bei Vermietung und Festhalten am „Mohrenkopf“

Warum ausgerechnet Eccar? Andreas Amend, er ist Integrationsmanager bei der Stadtverwaltung, sagt, Eccar sei die führende europäische Plattform, die Städte auf diesem Gebiet zusammenbringt. Der Austausch sei wichtig, gerade auch, um Strategien gegen Alltagsrassismus zu entwickeln. Diesen erleben zum Beispiel Menschen, die in Jena auf Wohnungssuche sind und einen Namen haben, der hierzulande ungewohnt klingt. Wenn ein Vermieter dann sagt, er vermiete nicht an Ausländer, „dann ist das Rassismus“, so Dörthe Thiele, die Beauftragte für Migration und Integration bei der Stadt.

Doch Vermieter von solch einem Auswahlkriterium abzubringen, bleibt ebenso knifflig wie das Gespräch mit einer Bäckerei wegen des Namens „Mohrenkopf“ für ein Gebäckstück. Den Namen empfinden Menschen als diskriminierend, weil hier offensichtlich Afrika verspeist wird. Andererseits kommt als Erwiderung das Argument, dass durch den Einkauf fair gehandelten Kakaos als Backzutat Afrika viel mehr geholfen sei als durch Sprachdebatten.

Der OB nennt ein weiteres Beispiel für Alltagsrassismus, nämlich die meist sogar herzlich gemeinte Frage an einen fremd scheinenden Menschen „Wo kommen Sie eigentlich her?“ Das gehe auch in die Richtung. Unterstelle sie doch, ein Mensch - etwa mit anderer Hautfarbe - könne kein Jenenser sein.

Der Vereinsbeitrag beläuft sich auf 1000 Euro pro Jahr für Jena. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Größe der Stadt.

