Jena: So konnte die Straßenbahn weiterfahren

Jena. Bauarbeiten des Zweckverbandes Jenawasser in der Dornburger Straße: Von Ende November an soll dort der Asphalt aufgetragen werden.

Die Bauarbeiten des Zweckverbandes Jenawasser in der Dornburger Straße sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass der Leitungsbau die Seite wechseln konnte: Auf der westlichen Fahrbahn (stadteinwärts) hat die Verlegung der Trinkwasserleitungen begonnen, auf der östlichen Fahrbahnseite läuft bereits die Wiederherstellung der Straßendecke.

Von Ende November an soll dort der Asphalt aufgetragen werden. Für die Autofahrer ändert sich dadurch an der derzeitigen Verkehrsregelung nichts: Die Straße bleibt weiterhin voll gesperrt. Die Straßenbahn-Fahrgäste des Jenaer Nahverkehrs nutzen bereits seit Monatsanfang eine Ersatzhaltestelle direkt gegenüber. Im Interesse eines ungehinderten Straßenbahnverkehrs hat sich die Projektleitung nach Angaben der Stadtwerke für eine veränderte Bautechnologie entschieden: So wurden in den vergangenen Wochen die großdimensionierten Abwasserkanäle in einem grubenlosen Pressverfahren unter den Gleisen hindurchgeführt. Damit konnten Gleissperrungen und Schienenersatzverkehr vermieden werden.

Umbau der Haltestelle „Scharnhorststraße“

Eine weitere Änderung betrifft ebenfalls den Jenaer Nahverkehr: Um eine neuerliche Sperrung der Kreuzung im Jahr 2022 zu vermeiden, wird der im Zusammenhang mit der Beschaffung neuer Straßenbahnen nötige Umbau der Haltestelle „Scharnhorststraße“ gleich im Rahmen der aktuellen Maßnahme miterledigt. Dies hat allerdings zur Folge, dass der aktuelle Bauabschnitt dieses Jahr nicht mehr vollständig beendet werden kann. Abhängig von der Witterung, sollen die Arbeiten mit nur einer kurzen Pause über Weihnachten ab Ende Januar fortgesetzt und bis Mai abgeschlossen werden. Im Anschluss arbeitet sich das Baufeld in zwei weiteren Abschnitten nordwärts bis zur Straße „An der Eule“.

Trinkwasserhochbehälter im Rautal geht 2021 ans Netz

Der Zweckverband Jenawasser und die Stadtwerke Jena Netze erneuern in der Dornburger Straße bis Ende kommenden Jahres die vorhandenen Versorgungsleitungen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Trinkwasserhochbehälters im Rautal, der Ende 2021 ans Netz gehen soll. Insgesamt verlegt der Zweckverband Jenawasser etwa 800 Meter Mischwasserkanal und Trinkwasserleitungen und die Stadtwerke etwa 170 Meter Strom-, Gas- und IT-Leitungen.