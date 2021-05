Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatten etwa 60 Demonstranten in Jena ihre Solidarität mit der Opposition in Belarus bekundet.

Jena: Solidarität mit der Opposition in Belarus

Jena. Auf dem Kirchplatz soll es am Samstag eine Kundgebung geben, um die Proteste gegen Diktator Lukaschenko zu unterstützen.

Ein Bündnis um die Jenaerin Katja Glybowskaja solidarisiert sich mit der Opposition in Belarus und lädt am Samstag zu einer Kundgebung auf dem Kirchplatz ein.

„Wir nehmen die jüngsten Ereignisse und Entwicklungen in Belarus und den Jahrestag der Verhaftung Sergej Tichanowskis, dem Ehemann der Oppositionsführerin Tichanowskaja, zum Anlass, um weiter parteiübergreifend zu zeigen – unsere Solidarität mit Belarus ist ungebrochen!“ heißt es in einem Aufruf.

Infolge der Präsidentschaftswahl im Sommer 2020, die laut Beobachtern manipuliert war, formte sich in Belarus ein gewaltloser Protest der Zivilgesellschaft. Der Machtwille des Diktators Lukaschenko sei jedoch ungebrochen. So sei es bislang nicht gelungen, einen Umbruch in die Wege zu leiten.

Glybowskajas familiäre Wurzeln liegen in Belarus. Sie tritt hier als Privatperson auf, führt aber die SPD-Fraktion im Stadtrat und ist Geschäftsführerin des Awo-Landesverbandes.

Samstag, 16 Uhr, Kirchplatz