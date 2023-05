Jena soll am Tag der Befreiung golden glänzen

Jena. Die Aktion „Gold statt Braun“ soll auch in diesem Jahr ein Zeichen für Toleranz, Solidarität, Offenheit, Frieden und Freiheit setzen.

Eigentlich kann die Jenaer Kulturberaterin, Xenia Reich-Hemmerich nicht so recht verstehen, weshalb die Aktion „Gold statt Braun“ in diesem Jahr keine Förderung erfuhr. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Diskriminierung seien noch immer so ein großes Problem, und ein Projekt, das für Offenheit, Toleranz und Menschlichkeit stehe, müsse doch eigentlich wohlwollend gefördert werden, so Reich-Hemmerich. Jena hatte sich bereits im vergangenen Jahr am 8. Mai an der thüringenweiten Aktion „Gold statt Braun“ beteiligt. Da habe der Kunstverein die Organisation übernommen. In diesem Jahr hat eine Gruppe aus Einzelpersonen den Aktionstag in die Planung genommen.

Der Krieg ist zurückgekehrt

Nach dem 8. Mai 1945 hieß es – Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Mittlerweile ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt, bereits mehr als ein Jahr ist der russische Angriff auf die Ukraine bereits her. Umso wichtiger sei es, in dieser Zeit ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen, sagt Maja, eine Studentin, die zur Organisationsgruppe gehört. An „Gold statt Braun“ würden sich mittlerweile die Städte Eisenach, Erfurt, Gera, Jena und Weimar beteiligen – „und es werden noch mehr Städte“, sagt Xenia Reich-Hemmerich. Sie hatte sich mit der Kulturlotsin von Erfurt, Theresa Kroemer und dem Kulturlotsen von Gera, Mathias Kaden über die Aktion verständigt und geholfen, sie in Jena auch in diesem Jahr zu initiieren. Ziel der Aktion ist es, die Städte zum Glänzen zu bringen – mit goldenen Rettungsdecken. Die Decken, so erklärt Maja, stehen als Symbol für gerettet Geflüchtete und seien ein Zeichen für das Recht auf Asyl und Solidarität.

Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, seien alle Menschen dazu aufgefordert, Fenster, Fassaden, Schaufenster, Galerien und Ateliers mit diesen goldenen Rettungsdecken zu schmücken. Gerade für Kunst und Kultur sei Diversität existenziell, sagt Xenia Reich-Hemmerich. Es sei wichtig, die Stadt so bunt wie möglich zu gestalten und rechtem Gedankengut keinen Raum zu geben. „Bunt statt Braun“ stehe eben auch für ein vielfältiges, freiheitliches Kunst- und Kulturverständnis sowie für Unabhängigkeit.

Anlässlich des Aktionstages wurden außerdem im Schillergässchen, in den Räumen der Kulturberatung sowie im Grünen Haus verschiedene Vorträge organisiert, die allen interessierten offen stehen. „Leider waren durch die fehlende Förderung bestimmte Workshops nicht zu finanzieren, die uns so weggebrochen sind, dennoch haben wir versucht, ein Rahmenprogramm zum Aktionstag zu organisieren“, sagt Maja. Unterstützt wurde die Aktion dennoch, sagt Maja und nennt hier den Beirat Soziokultur und das Biotobt-Kollektiv. Wichtig sei es aber vor allem, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen und so die Stadt in Gold tauchen.

Ab 14 Uhr sei außerdem ein Graffiti-Workshop am Kassablanca geplant und abends soll es im OFF Musik geben, um die Stadt nicht nur zum Glänzen, sondern auch zum Klingen zu bringen.