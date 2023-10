Jena soll den Einsatz Freiwilliger Feuerwehren honorieren

Jena. Citycard für Kameradinnen und Kameraden: Stadt soll den aktiven Mitgliedern den Bonus gewähren.

CDU und SPD wollen, dass aktive Mitglieder der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren (FFW) die Citycard erhalten: Damit solle das ehrenamtliche Engagement der FFW gestärkt werden, betonten die Fraktionen am Donnerstag. Einen entsprechenden Antrag werde man Ende des Monats im Stadtrat stellen.

Bei der Citycard handele es sich um eine aufladbare Guthabenkarte, über die der Arbeitgeber bis zu 50 Euro monatlich als Sonderzahlung steuerfrei an seine Mitarbeiter ausreichen könne. Viele Arbeitgeber der Region machten von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch. Folgt die Ratsmehrheit dem Vorschlag beider Fraktionen, sollen nun auch die aktiven Ehrenamtlichen der Feuerwehr diesen Bonus von der Stadt erhalten.

„Zeichen der Dankbarkeit und des Respekts“

In vielen Einsätzen würden die Kameradinnen und Kameraden zusammen mit der Berufsfeuerwehr einen unschätzbaren Dienst für die Allgemeinheit leisten, ehrenamtlich eine Pflichtaufgabe der Stadt erfüllen und dabei nicht zuletzt ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren, sagt der CDU-Fraktionschef Guntram Wothly. Die Stadt könne den Beitrag dieser fleißigen Menschen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in Jena angemessen berücksichtigen. „Diese Art der Zuwendung wäre ein Zeichen der Dankbarkeit und des Respekts gegenüber den aktiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Im besten Falle wird zusätzlich ein Anreiz geschaffen, das Engagement in den Freiwilligen Feuerwehren weiter zu befördern“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Glybowskaja.

Das moderne, digitale Gutscheinsystem wird von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, der elf5 GmbH, der Stadt Jena und dem Saale-Holzland-Kreis als Gesellschafter getragen und hat entsprechend in Jena und im Saale-Holzland-Kreis zahlreiche Akzeptanzstellen für die wiederaufladbare Geldkarte geschaffen.