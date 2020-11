Jena/Stadtroda: Notsanierung der Asphaltdecke der A 4

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr informiert am Dienstagmorgen über Baumaßnahmen an der Asphaltdecke der A 4 im Bereich des Jenaer Stadtzentrums und im Bereich Stadtroda. Grund der Notsanierung sind erhebliche Fahrbahnschäden an der Asphaltdeckschicht.

Die Schäden sollen voraussichtlich in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (24. - 25. November) von ca. 19 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh beseitigt werden. Es ist geplant, den Verkehr in Fahrtrichtung Dresden, in dieser Zeit auf eine Spur (2. Überholspur) zu leiten. Ab 6 Uhr am Mittwoch soll der Verkehr wieder auf 2 Fahrspuren erweitert werden.

Sind die Restarbeiten, wie Fugen schneiden und Fahrbahnmarkierung ziehen, am 25. November abgeschlossen, soll der Verkehr voraussichtlich ab 15 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.