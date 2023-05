Jena sucht Menschen, die selbstlos halfen

Jena. Vorschläge zum 22. Preis für Zivilcourage bis 9. Juli möglich. Volksbank zum zweiten Male Stifterin

Das sagt vieles über Courage! Die Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt ist in diesem Jahr Stifterin des mit 1000 Euro dotierten „22. Jenaer Preises für Zivilcourage“. Und Vorstand Falko Gaudig erinnerte an die erstmalige Stifter-Rolle seiner Bank vor 14 Jahren, als das Projekt „MiteinanderS“ zum Thema Diversität geehrt wurde und bei der Preisverleihung ein junger Mann in High Heels auftrat. Heute sei das normal; und hier erkenne man „ein Zeichen, was Zivilcourage kann“.

Die Gesellschaft benötige für ihren Bestand gewisse Pfeiler. „Einer ist die Zivilcourage“, sagte Gaudig zur Begründung der neuerlichen Preisstifterschaft. Hinschauen statt wegschauen, das erfordere viel Mut.

Nie ein Problem, Stifter zu finden

OB Thomas Nitzsche (FDP) betonte, dass der Preis überdies die öffentliche Sichtbarkeit jener Menschen herstelle, die sich zivilcouragiert gezeigt haben. Aus Nitzsches Sicht hat sich „um das Jahr 2000“ insgesamt atmosphärisch einiges gedreht, so dass man sagen könne, Jena habe seither eine „sehr wache, aufmerksame Zivilgesellschaft“. Bemerkenswert sei dabei, dass die Jenaer Wirtschaft immer wieder Vorfälle in den Blick nahm, „die man nicht unkommentiert stehen lassen wollte“. Die lange Liste der stiftenden Unternehmen in den letzten 21 Jahren belege den Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. Es sei denn auch etwas „Besonderes, dass wir nie ein Problem hatten, Stifter zu finden“, sagte Olaf Skujat vom Preis-Projektträger, der Koordinierungsstelle Kokont im Stadtprogramm gegen Rechts.

Preisvorschläge zum selbstlosen Handeln von Einzelpersonen und Gruppen können bis zum Sonntag, 9. Juli, eingereicht werden per Mail (buero@kokont-jena.de), per Briefkasten (Max-Steenbeck-Straße 46) und demnächst via mobilen Briefkasten am Rathaus. Als weitere Möglichkeit liegen demnächst Postkarten aus. Eine Übersicht zu den Kriterien ist zu finden auf www.kokont-jena.de. Die Preisverleihung – wieder mit dem Jugendwettbewerb „Charlotte-Figulla-Preis“ – findet in diesem Jahr am Freitag, 29. September, statt.