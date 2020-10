Jena trifft Erlangen: Hier wird die Einheit gelebt!

Nähe trotz Abstand: Während zu DDR-Zeiten Mauern und Grenzzäune die Stadtpartnerschaft zwischen Jena und Erlangen prägen, ist es jetzt ein Virus, der die Menschen auf Distanz hält. Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) bemüht beim Festakt im Volkshaus dieses Bild. Aufzuhalten oder gar zu stoppen ist eine über Jahrzehnte gewachsene Freundschaft nicht.

Erlangen besucht Jena: Etwa 150 Menschen in drei Bussen kommen am Samstagmorgen in Jena an: Dass Corona viele Pläne zunichte macht, vermag den Tag nicht zu trüben. Im Gegenteil: Herzlichkeit, Nähe, Freundschaften, Menschen treffen Menschen – im Kern ist alles vorhanden, was eine gute Partnerschaft ausmacht. „Wir müssen unsere Partnerschaft leben. Wir müssen uns weiterhin treffen, damit wir weiter zusammenwachsen“, sagt OB Thomas Nitzsche (FDP) und meint damit auch Vorurteile und Befindlichkeiten, die 30 Jahre nach der Deutschen Einheit hüben wie drüben bestehen. „Wir sollten über das reden, was wir geschaffen haben“, sagt Janik und erinnert an die Menschen in Jena, die für eine friedliche Revolution kämpften. Sie haben den größten Mut bewiesen.

Verfassungsordnung als einendes Band

Festredner Wolfgang Kubicki (FDP): Die Freiheit der Meinung ist die Grundlage aller Freiheit überhaupt. Foto: Thorsten Büker

In seiner Festrede geht der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki (FDP), auf die Freiheit der Meinung ein. Sie sei die Grundlage aller Freiheit überhaupt, müsse aber mehr und mehr verteidigt werden. Kubicki erwähnt die „Cancel Culture“, die andere Auffassung von Journalisten, Künstlern, Politikern und weiteren Personen des öffentlichen Lebens storniere wolle. Dazu begünstige Corona ein Schwarz-Weiß-Denken; dazu erlebe man eine immer größer werdende „Parzellierung einzelner Gruppen“ und eine Unversöhnlichkeit untereinander. „Es gibt nicht mehr nur Ost und West. Es ist auch ein Alt versus Jung. Oder auch ein links gegen rechts, für Trump und gegen Trump, Russland-Freunde und Putin-Gegner.“ Kubicki mahnt, die Verfassungsordnung als einendes Band zu akzeptieren.

Aktivisten der Seebrücke Jena, die ohnehin demonstrierend durchs Zentrum ziehen, stören den Beginn der Festrede: Drei Frauen machen auf der Empore des Volkshauses auf sich aufmerksam. Sie forderten, Flüchtlinge aufzunehmen und bezeichneten die Situation auf den griechischen Inseln als menschenunwürdig. „Das ist der Preis der Freiheit“, sagt der FDP-Politiker.

Programm begeistert

Nach dem Festakt folgt ein Programm, das zwar im Coronamodus stattfindet und doch viele Besucher begeistert. Stadtführungen, eine Podiumsdiskussion zur jüdischen Geschichte der Partnerstädte mit Altoberbürgermeister Albrecht Schröter und den beiden Stadtarchivaren, Andreas Jakob und Rüdiger Stutz, bis hin zur traditionellen ökumenischen Andacht in der Stadtkirche, wo Erlangens katholischer Dekan Michael Pflaum die Predigt hielt. Und dazu natürlich die Begegnungen unter Freunden: So verbringen der Ortsvorsteher in Erlangen-Tennenlohe, Rolf Schowalter und Frau Gertrud, gemeinsam mit Lobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt schöne Stunden im Zentrum und in Lobeda.

Peter Steger, Partnerschaftsbeauftragter der Stadt Erlangen, schreibt am Abend auf Facebook: Für Dekan Michael Pflaum sei der Tag der Deutschen Einheit übrigens ebenso ein Antrittsbesuch „wie für Bürgermeister Jörg Volleth in der Radgruppe und Martin Ogiermann, der den Stadtrat vertrat“. Es ist, „wie alle drei versichern, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Denn es gilt natürlich auch für mindestens die nächsten 30 Jahre: Hier wird die Einheit gelebt!“