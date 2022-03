Jena: Trittbrettfahrer spielt mit den Ängsten anderer

Wegen einer „etwaigen Bedrohung“ hat die Jenaer Polizei am Freitag gegen Mittag das Gelände der Winzerlaer Galileoschule in der Oßmaritzer Straße für Fußgänger und Fahrzeugverkehr großräumig abgesperrt und das Gebäude evakuiert.

Wegen einer „etwaigen Bedrohung“ hat die Jenaer Polizei am Freitag gegen Mittag das Gelände der Winzerlaer Galileoschule in der Oßmaritzer Straße für Fußgänger und Fahrzeugverkehr großräumig abgesperrt und das Gebäude evakuiert.

Wegen einer „etwaigen Bedrohung“ hat die Jenaer Polizei am Freitag gegen Mittag das Gelände der Winzerlaer Galileoschule in der Oßmaritzer Straße für Fußgänger und Fahrzeugverkehr großräumig abgesperrt und das Gebäude evakuiert.

Wegen einer „etwaigen Bedrohung“ hat die Jenaer Polizei am Freitag gegen Mittag das Gelände der Winzerlaer Galileoschule in der Oßmaritzer Straße für Fußgänger und Fahrzeugverkehr großräumig abgesperrt und das Gebäude evakuiert.

Jena. Erneut kam es an der Jenaer Gemeinschaftsschule „An der Trießnitz“ am Donnerstag zu einem Vorfall, bei dem offenbar ein Amoklauf angedroht wurde.

Für die Polizei ist es ein Trittbrettfahrer, der mit den Ängsten anderer spielt: Erneut kam es an der Gemeinschaftsschule „An der Trießnitz“ am Donnerstag zu einem Vorfall, bei dem offenbar ein Amoklauf angedroht wurde. Der Krisenstab nahm zwar seine Arbeit auf. Die Polizei gab kurze Zeit später Entwarnung.

„Wir halten einen sehr engen Kontakt zur Schule und waren am Freitag auch präventiv vor Ort“, sagte der Sprecher der Jenaer Polizei, Daniel Müller. Wieder sei ein Schriftzug an einer Toilettentür entdeckt worden, der zunächst auf eine Bedrohungslage schließen ließ. „Es gab keinen Anhaltspunkt für eine tatsächliche Bedrohungslage“, sagte Müller. Die Schule selbst hat den schulpsychologischen Dienst involviert, die Klassenlehrerinnen und -lehrer führten Gespräche und boten auch Einzelgespräche an.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dies war der zweite Vorfall an Trießnitzschule. Bereits am 24. Februar kam es zu einer Amokdrohung an der Schule, die sich derzeit im Übergangsquartier in der Hugo-Schrade-Straße befindet. Die Schulleitung hatte die Polizei gerufen, nachdem an einer Toilettentür ein drohender Schriftzug gefunden wurde. Beide Vorfälle ähneln jenem vom 11. Februar in der Winzerlaer Galileo-Schule. Auch dort fand sich an einer Toilettentür eine Amokdrohung. Weil der Freitag der Tag der Zeugnisausgabe war, gingen die Einsatzkräfte zunächst von einer sehr konkreten Gefahr aus.

Da beide Schulen sich in direkter Nachbarschaft befinden, könnte es einen Zusammenhang geben. Das wollte die Polizei jedoch nicht bestätigen. Zumindest ist der Täter, der das Wort „Amok“ an die Toilettentür der Galileoschule schmierte, noch nicht gefasst. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Riebel auf Nachfrage.