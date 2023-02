Jena übt grenzenlose Solidarität

Jena. Essen und Musik im Kulturbahnhof: Jenaer Bands spielen für die betroffenen Menschen der Erdbeben

Menschen aus Jena haben sich zusammengetan, um ein Spendenkonzert im Kulturbahnhof zugunsten der Erdbebenopfer zu organisieren. „Die katastrophalen Erdbeben am 6. Februar haben mehrheitlich Menschen getroffen, die bereits von Krieg, Vertreibung und Flucht betroffen und zum Teil schwer traumatisiert waren. Die Zahlen der Toten werden täglich nach oben korrigiert“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Wenn staatliche oder offizielle Unterstützung versagt werde oder zumindest nicht ausreiche, sei es die Pflicht der Zivilgesellschaft, die Menschen vor Ort zu unterstützen.

„Die Spendengelder werden an Personen in Jena verteilt, deren Familienangehörige, Freunde, Nachbarn in den Erdbebengebieten ihr Zuhause, ihr gesamtes Hab und Gut und sehr oft auch ihre Angehörigen verloren haben“, teilen die Veranstalter mit. Sie hoffen auf großen Zuspruch beim Soli-Konzert, das am 22. Februar, ab 20 Uhr im Jenaer Kulturbahnhof veranstaltet wird. Jeder Euro zähle und sei wertvoll. Spenden könne jeder so viel er geben möchte.

Ab 18 Uhr wird bereits Soli-Essen für alle auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofes angeboten. Ab 19 Uhr öffnet der KuBa seine Türen. 20 Uhr startet das Konzert. Die Organisatoren bedanken sich außerdem bei den vielen freiwilligen Helfern und engagierten Menschen, die das Konzert möglich machen und beim Verein Cosmic Dawn für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Unterstützung.

Mittwoch, 22. Februar, Kulturbahnhof KuBa, Spitzweidenweg 28; Eintritt gegen Spende