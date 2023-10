Jena und Erlangen feiern zusammen den Tag der Deutschen Einheit

Erlangen/Jena. Im 36. Jahr der städtischen Freundschaft: Bürgerreise zum Festakt in Jenas Partnerstadt.

Mit einem Festakt und buntem Programm feierten etwa 150 Bürgerinnen und Bürger den Tag der Deutschen Einheit in Jenas Partnerstadt Erlangen. Zu den Gästen des Festaktes gesellte sich auch als Überraschungsgast der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. In einem Grußwort plädierte er leidenschaftlich für die Demokratie. Allen, die sich diktatorische Systeme wiederwünschen, sei entschieden entgegenzutreten.

Festredner Lutz Rathenow lobte die Intensität der Städtepartnerschaft Jena-Erlangen. Ihn haben die vielfältigen alltäglichen gemeinsamen Aktivitäten beider Städte überrascht. Reichlich mit Anekdoten gespickt, referierte er über die Wichtigkeit von Partnerschaften – auch über Systemgrenzen hinweg. Die Einheit sei immer wieder frisch zu interpretieren. „Setzen wir der Demokratieverachtung neue Lust aufs Netzwerken entgegen.“

Die Oberbürgermeister beide Städte, Thomas Nitzsche und Florian Janik, stellten die laufenden Projekte im 36. Jahr der Städtepartnerschaft in den Vordergrund. So begleiteten zehn neue EU-Freiwillige der Eurowerkstatt aus fünf Ländern die Delegation, es gäbe kontinuierliche Austausche der Verwaltungen, die beiden Hospize würden derzeit einen Fachtag vorbereiten und ein Briefaustausch von Schulen sei gerade gestartet worden.

Besonders hervorgehoben wurde das Engagement von Peter Steger, der seit 1987 für die Städtepartnerschaft seitens der Erlanger Verwaltung arbeitet. Da er nächstes Jahr in Rente geht, seit es das letzte Festprogramm, an dem er aktiv mitarbeitet.

Eng mit ihm verbunden ist auch die Freundschaft mit der ukrainischen Stadt Brovary. So entstand eine Dreiecks-Partnerschaft, die so bald als möglich in Partnerschaftsverträgen münden soll. Viele Projekte konnten bereits für die vom Krieg gezeichnete Bevölkerung Brovarys umgesetzt werden.

Neben dem Festprogramm warteten weitere Programmpunkte auf den Jenaer Besuch: Stadtführung, Tischtennis- und Volleyballturniere, Kneipenquiz, ein ökumenischer Gottesdienst sowie ein gemeinsames Konzert der Groovemaker Bigband der städtischen Sing- und Musikschule Erlangen und der Blue-Beans-Bigband aus Jena. Diese umrahmten auch den Festakt.