Jena und Saale-Holzland: 5000 Euro für den neuen Ortsmeister

Jena. Alle Thüringer Dörfer und Städte können angemeldet werden

Unsere Tageszeitung sucht auch in diesem Jahr wieder den Thüringer Ortsmeister. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 23. Juli. Bis dahin kann jede Person, jeder Verein sein Dorf, seine Stadt oder seinen Stadtteil auf unserer Aktionsseite anmelden. Nutzen Sie dort die beiden offenen Fragen, um Ihren Ort vorzustellen, was ihn so lebenswert macht und wofür das zu gewinnende Preisgeld verwendet werden soll.

Die besten zehn Bewerbungen aus ganz Thüringen schaffen es in das Publikumsvoting, bei dem die fünf Startplätze für das Finale vergeben werden. Bei den Wettkämpfen in den Kommunen ab Ende August, am „Heißen Draht“, beim Rodeo oder beim Bungee-Run, sammeln die stärksten, geschicktesten, klügsten und geduldigsten Vertreter der Gemeinden wichtige Punkte für ihren Ort. Denn neben dem heißbegehrten Pokal gibt es 5000 Euro für gemeinnützige Projekte zu gewinnen. Der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro, für den dritten Platz gibt es 2000 Euro. Die letzten beiden Finalisten bekommen jeweils 1000 Euro.

Hier geht es zur Anmeldung: www.otz.de/ortsmeister