Jena und Thüringen als Anhängsel von Hessen

Jena. Kreisvorsitzender des VdK-Sozialverbandes Jena kritisiert Zentrale in Frankfurt

Die mangels Personal entstandenen hiesigen Probleme des Sozialverbandes VdK (Zeitung berichtete) bezögen sich ausschließlich auf den Landesverband Hessen-Thüringen, der seinen Sitz in Jena habe, nicht jedoch auf den Ortsverband Jena.

Das hat gegenüber der Redaktion Dieter Stock als amtierender Vorsitzender des Kreisverbandes Jena-Saale-Holzland-Kreis erläutert. In Jena gebe es fünf Ortsverbände. „Diese sind alle intakt und gehen satzungsgemäß ihrer Mitgliederbetreuung nach. Das angesprochene Problem betrifft die rechtliche Betreuung im Sinne des Sozialgesetzbuches, und diese ist durch das Eingreifen des Landesvorstandes in Frankfurt aus angeblichen Kostengründen nicht mehr gewährleistet“, so berichtet Stock. Augenblicklich solle lediglich sichergestellt werden, dass durch Springer die Geschäftsstelle notdürftig betreut wird. Diese Springer würden sporadisch von anderen Geschäftsstellen abgezogen und fehlten dann dort. Was die künftig bessere technische Ausstattung betrifft, so sei dies schon seit Jahren ohne Erfolg angemahnt worden.

Die bisherige Geschäftsführerin Silvia Weithase hatte nach Dieter Stocks Beschreibung einen befristeten Arbeitsvertrag bis Ende September, dessen Befristung jedoch nicht aufgehoben wurde.

Auch als die Geschäftsführerin die Geschäftsleitung in Frankfurt mehrmals aufforderte, ihr mitzuteilen, ob sie über den September hinaus weiter beschäftigt würde oder nicht, habe sie zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Antworten bekommen. Silvia Weithase sei eine „sehr geschätzte und vor allem erfolgreiche Mitarbeiterin“ gewesen.

Der Landesverband Hessen-Thüringen betreut 270.000 Mitglieder, davon rund 25.000 in Thüringen. Das zeige, so Stock, schon die wahren Machtverhältnisse auf: Thüringen als der Appendix – also als Anhängsel – der Hessen. Die Verwaltung in Frankfurt behaupte, die Mitgliederbetreuung in Thüringen sei viel kostenintensiver als in Hessen – folglich müsse hier besonders intensiv gespart werden.

So sei schon die Stelle des Abteilungsleiters in Jena ersatzlosgestrichen worden; die Mitgliederverwaltung solle von Jena nach Frankfurt verlegt werden. Die damit verbundenen Sorgen der betroffenen Mitarbeiter würden dagegen niemanden interessieren im Landesvorstand.