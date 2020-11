Jena: Urteil nach tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung in Shisha-Bar

15. Juni 2018, kurz nach Mitternacht: In einer Jenaer Shisha-Bar sitzt noch der Inhaber mit zwei Bekannten. Da fällt der Strom aus. Einer der beiden Freunde begibt sich in den Keller, um nach dem Notstromaggregat zu schauen. Doch das dauert und dauert. Da macht sich der zweite auf den Weg. Als dieser auch nicht wiederkommt, geht der Bar-Inhaber selbst nach unten, findet beide bewusstlos auf, kann sich gerade noch ins Freie retten und einen Notruf absetzen.

Nun musste sich David A. (Name geändert) als Bar-Inhaber und Bistro-Betreiber vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Jena wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft legte dem 41-jährigen Angeklagten zur Last, seit dem 31. Mai 2018 ein benzinbetriebenes Gerät im geschlossenen Keller des Hauses dauerhaft in Betrieb genommen zu haben, ohne zu berücksichtigen, dass laut Betriebsanleitung die Abgase ins Freie zu leiten sind.

Bewohner beschwerte sich über Notstromer

Das austretende starkgiftige Kohlenmonoxid hätten alle drei Personen eingeatmet, wobei der erste Helfer seinen Verletzungen erlegen sei. Eine als Zeugin befragte Polizeibeamtin berichtete: In dieser Nacht sei sie mit ihrem Kollegen nach einer Unfallmeldung in die Teutonengasse gefahren. Eine Person habe an der Eingangstür des Lokals gelegen, diese sei von den zeitnah eintreffenden Rettungskräften versorgt worden. Sie selbst sei für das Absperren des Bereichs zuständig gewesen. Die Feuerwehr habe dann das Haus geräumt.

Einer der evakuierten Bewohner schilderte dem Gericht, er habe sich schon einige Zeit vor dem Unglück beim Hauseigentümer über die Belästigung des pausenlos laufenden Aggregats beschwert, die Abgase des Verbrennungsmotors habe man im Flur riechen können. Der Angeklagte räumte über seine Verteidigerin, Rechtsanwältin Stefanie Biewald, die ihm zur Last gelegte Fahrlässigkeit ein.

Angeklagter bezeichnete Polizisten als „Nazis“

Auch die Vorwürfe aus den weiteren hinzu verbundenen Strafsachen wurden von David A. im Wesentlichen bestätigt. Laut Anklage soll er am 22. Februar 2018 zwei Polizeibeamte, die ihn zum Verlassen der Kfz-Zulassungsstelle aufgefordert hatten, als „Nazis“ bezeichnet haben. Am 7. und 27. März 2018 sei er trotz Fahrverbots unterwegs gewesen. Das erfülle den Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das Gericht mit dem Vorsitzenden Richter Frank Hovemann verhängte gegen den Angeklagten eine Gesamtstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren. Als Auflage hat David A. binnen sechs Monaten eintausend Euro an die Staatskasse zu zahlen.

Richter Hovemann begründete die Entscheidung über das Aussetzen auf Bewährung: Kriminal- und Sozialprognose seien nicht negativ; der Angeklagte habe keine Vorstrafen und sei nach seiner Insolvenz wieder in Arbeit.