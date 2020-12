Jena: Viele wollen helfen in diesen schweren Zeiten

Einander helfen, eigene Talente, Ideen, Kraft und Zeit für andere aufwenden, das ist das Credo der Bürgerstiftung Jena seit ihrer Gründung 2002. Seither wirkt sie als Zentrum für bürgerschaftliches Engagement, bringt Freiwillige, Ehrenamtliche, Vereine und Unternehmen zusammen, um vor Ort gemeinsam zu wirken. Das ist unter Pandemiebedingungen 2020 nicht so einfach gewesen. Was trotzdem gelaufen ist, berichtet Heidi Scheller, Leiterin der Freiwilligenagentur.

Wie hilfsbereit sind die Jenaer in der Corona-Krise?

Noch hilfsbereiter als sonst. Gleich als es losging mit den Einschränkungen des normalen Lebens, haben sich bei uns noch mehr Freiwillige gemeldet, die anderen helfen wollten. Im Frühjahr gab es extrem viele Menschen, die im ersten Lockdown anderen Einkaufshilfen angeboten haben. Wir haben über 100 Leute weitervermittelt, beispielsweise an die Diakonie oder an Seniorentreffs, die dann die Helfenden mit Hilfesuchenden zusammengebracht haben. Auch Ralf Kleist, der die Sozialarbeit im Kirchenkreis organisiert, war schnell zur Stelle, um bei der Organisation zu helfen. Nicht nur einmal hat abends das Telefon geklingelt. „Wir sind in Quarantäne, haben aber niemanden von der Familie am Ort, der uns helfen könnt“, hieß es da mehrfach. Solchen Menschen haben andere dann am nächsten Tag das Lebensnotwendige aus dem Supermarkt nach Hause gebracht.

Engagement für andere mit Abstand, wie haben Sie das möglich gemacht?

Erst einmal haben sehr viele Leute in diesen Wochen sich aufs Maskennähen verlegt. Es war schon beeindruckend, wie viele Leute schnell mit Behelfsmasken versorgt werden konnten. Aber leider mussten wir auch einige unserer bewährten Hilfsangebote einstellen wie die „Schatzheber“, die in Kindergärten helfen, unerkannte Talente der Mädchen und Jungen zu entdecken und zu fördern, vor allem jener Kinder, die zuhause vielleicht nicht diese Förderung bekommen können. Etwa 50 Schatzheber haben wir, die normalerweise in 56 Kindergärten unterwegs sind. Auch die Seniorenbetreuer, die mit älteren Damen und Herren aus Heimen spazieren gehen, Kaffee trinken oder Spiele machen, durften die Heime ja plötzlich nicht mehr betreten.

Trotzdem gab es einige Aktionen der Bürgerstiftung wie den Freiwilligentag.

Ja, den haben wir im September durchgeführt, vor allem Aktionen draußen haben da stattgefunden. Beim Hüttenstreichen in einem Kindergarten, Müllsammeln im Paradies oder Zackenschoten-Beseitigen auf Wiesen waren da angesagt. Auch haben wir hier bei uns in der Bürgerstiftung Blumensträuße gebunden, die dann in Seniorenheimen übergeben wurden, und der Schott-Chor hat dazu auf Abstand gesungen. Auch unsere „Wunschbaumaktion“ mit der Jenoptik haben wir durchgeführt. 138 Kinder, die nicht auf der Sonnenseite leben, haben ihre Wünsche an zwei Bäumchen gehängt, und alle haben einen freigiebigen Wunscherfüller gefunden. Nur die Übergabe der Geschenke konnte nicht in großem Rahmen stattfinden.

Die Bürgerstiftung gibt auch Vereinen Hilfestellung für das Ehrenamt, wie funktionierte das 2020?

Gerade für die kleinen Vereine sind Weiterbildung und Wissensvermittlung in rechtlichen oder finanziellen Fragen sehr wichtig. Noch vor dem ersten Lockdown haben wir einen Workshop an der Sozialakademie durchgeführt, auch aus dem Umland und dem Saale-Holzlandkreis waren zahlreiche Vereinsvertreter dabei. Für das nächste Jahr planen wir eine Hybridveranstaltung, also digitale Angebote, aber auch eine Präsenzveranstaltung, denn nur digital kann man nicht alles vermitteln.

Welche Pläne und Wünsche haben Sie für 2021?

Wünschen würden wir uns, dass solche Einrichtungen wie die Bürgerstiftung und die Freiwilligenagentur nicht nur Projektgelder bekommen, sondern eine dauerhafte Finanzierung möglich gemacht wird. Denn um bürgerschaftliches Engagement zu stärken, braucht es Anlaufstellen und feste Mitarbeiter, die Workshops usw. organisieren. Auch die Digitalisierung und die dafür nötige Technik sind ein Problem. Uns wie auch vielen Vereinen fehlen dafür Geld und auch Wissen. Wir sehen da das Land in der Verantwortung und sind mit der Ministerin im Gespräch. Eine große Aufgabe für die nächsten Wochen ist der Aufbau einer Engagement-Plattform, auf der Hilfesuchende und Helfer schnell und einfach in Kontakt und zusammen finden können. Eine Datenbank, in der mehr als 200 Vereine gelistet sind, gibt es schon. Aber die müssen untereinander besser verlinkt werden, über die Internetseiten muss man einfacher Kontakt aufnehmen können. Das ist gerade wichtig für Vereine und Einrichtungen auf dem Land, etwa im Saale-Holzland-Kreis, denn dort gibt es keine Agentur, keinen Anlaufpunkt wie in Jena in der Unterlauengasse. Ein Unternehmen hat dafür 8000 Euro als Anschubfinanzierung bereitgestellt, darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten hoffen wir, dass wir 2021 wieder einen Saaleputz und einen Freiwilligentag organisieren können.