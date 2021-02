Jena-Wasser startet Kreativwettbewerb für Kinder

Zum Planschen im Schwimmbad, als Nudelwasser im Topf, als Lebensraum für Enten, als Gießwasser für Erdbeeren, zum Trinken, Händewaschen oder Feuerlöschen: Wasser wird überall gebraucht und vielfältig genutzt. Doch was bedeutet unseren Kindern das Wasser? Ist es eine Selbstverständlichkeit oder ein spannendes Element? Das möchte der Zweckverband Jena-Wasser herausfinden und startet daher den Kreativwettbewerb „Was ist dir das Wasser wert?“.

Grundschulkinder sind aufgerufen, in Bildern, Bastelarbeiten oder Kurzgeschichten zu zeigen, was sie am Wasser besonders mögen, wofür sie es nutzen und was sie tun, um es zu schützen. Anlass für den Wettbewerb ist der Weltwassertag am 22. März, der diesmal unter dem Motto „Wert des Wassers“ steht.

Mitmachen können Jungen und Mädchen der Klassenstufen 1 bis 4. Zur Teilnahme ist eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig. Einsendeschluss ist der 31. Mai. Die zwölf besten Bilder und Geschichten werden in einem Jena-Wasser-Kalender 2022 veröffentlicht.

Die Beiträge können als Fotos gesendet werden an dana.guenther@jenawasser.de oder per Post an den Zweckverband Jena-Wasser, Kreativwettbewerb, Rudolstädter Straße 39, 07745 Jena.

Weitere Infos und die nötige Einverständniserklärung der Eltern unter www.jenawasser.de/kreativwettbewerb