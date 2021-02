Für das Homeschooling wird neben digitalen Endgeräten auch ein Internetzugang benötigt. Nicht alle Schüler in Jena haben diesen.

Zur Unterstützung des digitalen Fernunterrichts hat die Stadt bis Ende des vergangenen Monats 610 Geräte (Pads) ausgeliefert. Und in der kommenden Woche sollen 660 Notebooks sowie weitere 60 Pads an die Schulen und von dort aus an die Kinder verteilt werden.