Jena: Weniger Jugendliche wollen Unternehmen kennenlernen

Jena. Tag der Berufe: Ein Jenaer Unternehmen zeigt, wie man trotz Fachkräftemangel Nachwuchs anlockt.

Am Tag der Berufe am Mittwoch haben Unternehmen aus Thüringen ihre Türen für Jugendliche geöffnet, um über Berufsmöglichkeiten zu informieren. 522 Unternehmen waren Teil des Projekttages, der jedes Jahr von der Bundesagentur für Arbeit organisiert wird. In Ostthüringen hätten rund 300 Schülerinnen und Schüler daran teilgenommen, so die Bundesagentur. Früher seien es mal über 700 gewesen, sagt Torsten Hammer. Er ist der Geschäftsführer der Arbeitsagentur in Ostthüringen. Einige Unternehmen würden deshalb am Tag der Berufe leer ausgehen.

Das gilt nicht für Numerik, einem Jenaer Unternehmen, das optische Messtechniken herstellt. Drei Jugendliche hätten sich hier für den Tag der Berufe angemeldet, erzählt Maik Heer, Ausbildungsleiter bei Numerik. Auch sonst habe das Unternehmen keine großen Probleme damit, Nachwuchs zu finden. Viele in der Belegschaft würden zwar langsam auf die Rente zugehen, aber der Altersdurchschnitt hätte sich mit der Zeit verjüngt.

Das mag auch an der Art und Weise liegen, wie das Unternehmen an die Sache herangeht. „Für mich steht die Förderung der Azubis immer an erster Stelle“, sagt Herr. Es sei nicht üblich, dass ein Unternehmen dieser Größe für die Ausbildung eine extra Stelle schafft, so Heer. Außerdem wirbt Numerik auch an Schulen um die Jugendlichen. Das Unternehmen hat zwei Partnerschulen, an denen Heer auch mal Physikunterricht gibt.

Insgesamt habe sich die Lage am Arbeitsplatz aber gedreht, erzählt Hammer: Zu wenige interessierte Menschen für zu viele Ausbildungsstellen. Das führt bei manchen Unternehmen zu einem Mangel, aber auch dazu, dass es für junge Menschen noch nie leichter war, im Berufsleben Fuß zufassen. Außerdem zeigt Numerik, dass es auch für Unternehmen möglich ist, mit dem Fachkräftemangel umzugehen.