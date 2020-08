Jena-West: Gasleitungen werden erneuert

Jena. Jena-Netze baut neue Leitungen in der Dobeneckerstraße

Auch die Stadtwerke Jena Netze nutzen den Sommer, um zu bauen. Vom kommenden Montag, 31. August, an bis 23. Oktober werden die Gasleitungen in der Dobeneckerstraße in Jena-West erneuert. Dazu werden rund 80 Meter neue Niederdruckleitungen verlegt und drei Hausanschlüsse modernisiert.

Gearbeitet wird auf der kompletten Länge der Dobeneckerstraße, so dass diese werktags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt bleibt. Zudem kann es für die Anwohner je nach Baufortschritt zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke kommen. Darüber werden die Anlieger direkt durch die Baufirma informiert.

Die Stadtwerke Jena Netze bitten für die Einschränkungen um Verständnis.