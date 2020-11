Musiklehrer Klaus Wegener dirigierte voriges Jahr am Jenaer Westbahnhof den gemeinsamen Gesang des jüdischen Liedes „Dos Kelbl“. Wegen Corona wird das Lied in diesem Jahr am 9. November gemeinsam gesummt.

Jena. Der „Klang der Stolpersteine“ am 9. November zum Gedenken an NS-Opfer ist organisatorisch diesmal im Corona-Korsett.

Auch in Zeiten von Corona: Das Kurzkonzert-Projekt „Klang der Stolpersteine“ zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 9. November samt Abschlusstreffen am Westbahnhof findet auch in diesem Jahr statt. Till Noack, Klaus Wegener und Gerhard Pauli haben das Projekt wie seit 2016 wieder organisiert.