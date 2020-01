Ein Eichelhäher schluckt in einem Garten eine Erdnuss.

Jena: Wie viele Vögel sind noch da?

Eine Tradition mit Kultcharakter: Auch in diesem Jahr hat der Naturschutzbund Thüringen (Nabu) wieder zur Stunde der Wintervögel aufgerufen. In der Zeit vom 10. bis 12. Januar sollen alle Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im nahen Park gezählt werden. Die beliebte Mitmach-Aktion liefert den Ornithologen regelmäßig wichtige Erkenntnisse über den Tierbestand im Freistaat.

Besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr auf den Eichelhäher gelegt. Denn: Im Herbst gab es einen massiven Einflug dieser Vogelart nach Deutschland und Mitteleuropa. Die Experten vermuten, dass es im Jahr 2018 in Nordosteuropa viele Eicheln als Futter gab, dadurch mehr Tiere überlebten und brüteten. Weil es in ihren Herkunftsgebieten dann aber plötzlich nicht mehr genug Nahrung gab, könnten sie hierhergekommen sein.

Die Jenaer „Sielmanns Natur-Ranger“ rufen besonders Eltern mit ihren interessierten Kindern auf, sie bei einer gemeinsamen Wintervogelzählung unterstützend zu begleiten. Ausgestattet mit Zählkarte, Fernglas, Bestimmungshilfe, dazu mit Forscherblick genau und geduldig beobachtend, geht es gemeinsam für eine Stunde auf „Vogel-Safari“ am Burgauer Saaleufer. Interessierte können die Ranger am Sonntag um 10 Uhr an der Burgauer Brücke treffen.

Die Stunde der Wintervögel findet in Thüringen bereits zum zehnten Mal statt. Für die Teilnahme braucht es keine große Qualifikation, es reicht, wenn man sich alleine, mit der Familie oder mit Freunden einen Platz sucht, von dem aus man die Tiere gut beobachten kann, sagt Vogelexperte Klaus Lieder. Dann wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Anschließend wird das Ergebnis dem Nabu gemeldet.

