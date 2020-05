Jena will Gastronomen helfen

Die Stadtverwaltung will den Gastronomen unter die Arme greifen und mit bestimmten Maßnahmen die Folgen der zweimonatigen Schließungen abmildern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

So sollen Gaststätten, wo dies möglich ist, über zusätzliche Flächen für die Außengastronomie verfügen beziehungsweise Bierwagen aufstellen dürfen. Die Verwaltung schlägt zudem dem Stadtrat vor, die Gebühr für gastronomische Außenflächen um 50 Prozent zu verringern. Die Reduzierung soll bis Ende September 2020 gelten. Außerdem dürfen die Wirte in der Innenstadt von Juli bis August die Gäste, die draußen sitzen, bis 24 Uhr bedienen. Das war sonst nur ausnahmsweise in der Zeit der Kulturarena möglich, die allerdings ausfällt.

„Jena als quirlige und lebendige Stadt ist ohne Gastronomie nicht denkbar. Wir alle genießen die gemütlichen Jenaer Kneipen und Restaurants. Deswegen ist es uns wichtig, unsere Gastronomen zu unterstützen", sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Er dankt vor allem Jenakultur und Jenawirtschaft, die in den letzten Wochen viele Gespräche mit den Gastronomiebetrieben geführt haben und bei der Umsetzung der Maßnahmen unterstützen. (red)