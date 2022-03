Jena will Kooperation mit russischer Stadt nicht beenden

Jena. OB Nitzsche fordert: Russischstämmige Menschen nicht in Sippenhaft nehmen

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) warnte davor, russischstämmige Menschen in Jena in Sippenhaft zu nehmen. Man müsse unterscheiden zwischen dem Angriffskrieg des Kreml-Chefs Putin und den Menschen. „Eine Mehrheit in Russland will diesen Krieg nicht“, sagt Nitzsche.

Auch deshalb sei innerhalb der Verwaltung entschieden worden, die Kooperation mit der russischen Stadt Wladimir nicht zu beenden. „Die schockierenden Entwicklungen verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich für Demokratie und ein friedvolles Miteinander kontinuierlich und mit vereinten Kräften einzusetzen“, steht auf der Internetseite der Stadt. Wladimir mit etwa 345.000 Einwohnern liegt 190 Kilometer östlich von Moskau. 1992 hat Jenas Partnerstadt Erlangen die Chancen gesehen, die in einer Dreiecks-Partnerschaft mit Wladimir liegen könnten. Im Oktober 2008 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Städten Wladimir und Jena unterzeichnet.

Stadtrat Beyer warnt vor pauschalen Verurteilungen

„Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein Verbrechen. Das hat auch die Gesellschaft in Jena im Rahmen zahlreicher Demonstrationen und Hilfsaktionen zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig darf aber nicht die russische Führung mit jedem russischstämmigen Menschen gleichsetzt werden. Es darf in Jena zu keiner pauschalen Verurteilung von Menschen mit russischen Wurzeln kommen“, sagt auch der FDP-Stadtrat Stephan Beyer. Er gehört dem Beirat für Migration und Integration an, der sich am Donnerstag um 19 Uhr trifft. „Ich freue mich über jeden mit russischem Hintergrund, der sich gegen diesen Krieg engagiert, aber wir sollten uns davor hüten, jeden zur Abgabe eines Bekenntnisses zu bedrängen.“ Der Krieg in der Ukraine dürfe das Miteinander nicht zerstören. Vor Ort in Jena solle man sich für Dialog und Verständigung einsetzen und Menschen mit russischen Wurzeln weiter in das gesellschaftliche Leben einbinden.