Jena-Winzerla: Abschied vom Gemeindehaus

Jena. Gottesdienst mit Regionalbischöfin zur Entwidmung des Gemeindehauses in Jena-Winzerla

Die evangelische Kirchengemeinde „Bonhoeffer“ in Winzerla lädt ein zu einem Gottesdienst am Sonntag anlässlich der Entwidmung ihres Gemeindehauses in der Anna-Siemsen-Straße 1. Die Gemeinde verlässt das Haus nach 25 Jahren guter Zeit mit einiger Wehmut, aber auch mit Neugier auf den neuen Gemeindeort in Winzerla. Der Gottesdienst wird gemeinsam mit der Regionalbischöfin Friederike Spengler gefeiert.

Seit 25 Jahren ist die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde für viele Menschen eine wichtige Anlaufstelle im Stadtteil Jena-Winzerla. Weil es keine eigenen Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Jena in diesem Stadtteil gab, mietete man ein ehemaliges Kindergartengebäude und erfüllte es mit Leben. Jetzt wurde der Gemeinde gekündigt. Die Gemeinde hat sich entschlossen, ein Ladenlokal im Zentrum Winzerlas anzumieten. Es liegt an der Haupt-Fußgängermagistrale des Neubaugebietes.

Sonntag, 19. September um 10 Uhr

