Jena wird Gastgeberin des Digital-Gipfels 2023

Jena. Die Stadt Jena wird im Herbst die Gastgeberin des Digital-Gipfels 2023. Wie die Stadtspitze darauf reagiert.

Jena wird im Herbst die Gastgeberin des Digital-Gipfels 2023 sein. Das gab die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Digital-Gipfel sei der größte digitalpolitische Kongress der Bundesregierung und findet seit 2016 mit wechselnden Themen statt. Der diesjährige Gipfel stehe unter dem Motto »Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert.«.

„Es freut mich sehr, dass die Bewerbung erfolgreich gewesen ist. Gerne hat das Wirtschaftsministerium hierbei unterstützt. Die kompakte Lage der Stadt erlaubt die Gestaltung eines dezentralen Kongresses, der sich nicht nur in einer Messehalle präsentiert. Vielmehr wird die komplette Stadt mit Wirtschaft und Wissenschaft einbezogen. Weit über die Stadtgrenzen hinaus werden dadurch wichtige Impulse gesetzt“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee.

„Wir werden alles daran setzen, ein guter und kompetenter Gastgeber zu sein“

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche zeigt sich begeistert: „Die erneute Vergabe des Digitalgipfels der Bundesregierung nach Jena ist ein Zeichen hoher Wertschätzung, für das ich sehr dankbar bin. Es zeigt: Jena wird gesehen als Digital-Standort. 2020 standen wir schon einmal bereit für die Ausrichtung des Gipfels, dann musste das Programm vor Ort leider pandemiebedingt entfallen. Wir werden nun erneut alles daran setzen, dem Digitalgipfel ein guter und kompetenter Gastgeber zu sein.“

Auch der zuständige Dezernent für Digitalisierung Benjamin Koppe sagt: „Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir uns bereits zum zweiten Mal im Bewerbungsprozess durchgesetzt haben und nach der coronabedingten Verschiebung von 2020 diese Großveranstaltung in Präsenz durchführen können. Der Gipfel bietet gute Vernetzungschancen für unsere starken Unternehmen und Forschungsinstitutionen in der Stadt. Mit dem geplanten Rahmenprogramm wollen wir auch die interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadt aktiv mit einbeziehen und für das Thema Digitalisierung bereits im Vorfeld des Gipfels begeistern. Unser Ziel ist es, das Gipfelprogramm mit verschiedenen Veranstaltungsformaten zu bereichern und auch eigene Schwerpunkte zu setzen.“

Das Hauptprogramm des Digital-Gipfels werde am 20. und 21. November 2023 im Volkshaus stattfinden. Gemeinsam mit den zuständigen Bundesministerien BMWK und BMDV werden die Aktivitäten des Gipfels und die städtischen Initiativen hier vor Ort mit der Jenaer Stadtverwaltung, dem Jenaer Convention Bureau (JenaKultur) und der Wirtschaftsförderung geplant.