Jena wird wieder zum Hotspot des internationalen Kurzfilms

Jena. Das 23. Jenaer Kurzfilmfestival „cellu l’art“ Anfang Mai hat den Länderschwerpunkt Estland.

Die 23. Ausgabe von „cellu l’art“ wird vom 2. bis 7. Mai in Jena zu erleben sein. Nach einem Jahr Pause und einem pandemiebedingten Ausweichen in den Herbst kehren die Veranstalter zum traditionellen Frühlingstermin zurück, und Jena wird Anfang Mai wieder zu einem Hotspot des internationalen Kurzfilms, mit mehr als 20 Filmprogrammen, Events, Podiumsdiskussionen, Workshops und vielen internationalen Gästen.

„Wir freuen uns, dass wir das Kino am Schillerhof und das Kino am Markt wieder als Partner gewinnen konnten. Weitere Spielorte sind angefragt“, sagt Pavel Ivanov vom „cellu l’art“, einem Verein für und mit Cineasten, welcher das Kurzfilmfestival seit 23 Jahren jährlich in Jena auf die Beine stellt.

Kernstück auch der diesjährigen Ausgabe ist der internationale Wettbewerb, dieses Jahr mit 25 Filmen aus 15 Ländern. Neben fiktionalen Spielfilmen werden Animationen, Experimentalfilme, Dokus sowie Essayfilme zu sehen sein. Gezeigt werden die Wettbewerbsfilme in fünf Programmen, die zweimal laufen werden. Die Filme, die einen der fünf von internationaler Fachjury, Jugendjury und Publikum verliehenen Preise gewinnen, werden das Festival in der traditionellen Gewinnerfilmrolle abschließen.

„Wir freuen uns besonders darauf, dieses Jahr Estland als Gast beim Länderschwerpunkt zu haben. Der kleine Staat im Baltikum verfügt über eine reiche, vielfältige, fast 100-jährige Tradition des Animationsfilms und erlangte seit den 60er Jahren besonders durch die Arbeit des Nukufilm-Studios in Tallinn ein weltweites Renommee“. berichtet Ivanov.

Das volle Festivalprogramm mit detaillierten Filminformationen, Spielorten und -zeiten wird demnächst auf https://cellulart.de erscheinen.