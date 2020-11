Jena zieht erste Bilanz des Klimanotstands

Vor einem Jahr wurde in Jena der Klimanotstand ausgerufen. Eine Bilanz wird jetzt im Stadtrat gezogen, der den Beschluss „Der Klimakrise mit höchster Priorität begegnen“ mehrheitlich auf den Weg gebracht hatte; von der AfD wurde der Beschluss als Schaufensterantrag kritisiert.

Der Klimaschutzbeirat wird heute Ergebnisse in einer virtuellen Sitzung beraten. Die Verwaltung hat eine Bilanz vorgelegt, in der sie zu dem Schluss kommt, dass sechs der zehn vor einem Jahr benannten Ziele umgesetzt sind. Drei weitere seien in Arbeit oder als laufender Prozess in Arbeit.