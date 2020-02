Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Zwischen Überraschung und Schock nach MP-Wahl

Jena „Eine Überraschung.“ Das war am Mittwoch die erste Reaktion von Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) gegenüber der Zeitung, nachdem er Sekunden zuvor Nachricht bekommen hatte von der Wahl des FDP-Landes-Chefs Thomas Kemmerich zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten. In offizieller Erklärung per Mail fügte der OB später ein „hoch erfreut“ bei. Natürlich sei es „zwei, drei Wochen in Erwägung“ gezogen worden, mit einem „Kandidaten der Mitte“ gegen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) in die Erfurter Wahl des Ministerpräsidenten einzusteigen, sagte Nitzsche, der stellvertretender FDP-Landesvorsitzender, im Gespräch. „In Wahrscheinlichkeiten gedacht, hätte ich aber andersrum gewettet“, soll heißen: Sieg für Ramelow. Aber war der Ausgang denn so „überraschend“ eingedenk des Schachzugs der AfD, dem eigenen Kandidaten keine Stimme zu geben und voll auf Kemmerich zu setzen? „Diese Gedanken muss man sich machen“, antwortete Nitzsche.

Thomas Nitzsche (FDP):„Möchte gern OB bleiben“ Der Jenaer OB lobte ausdrücklich Ramelows Zusammenarbeit mit der Stadt Jena. „Ich habe keine Scheu zu sagen: Er hat einen guten Job gemacht.“ Ramelows Parteibuch habe dem Miteinander „nie im Weg gestanden“; im Falle seiner Wiederwahl „wäre die Zusammenarbeit die gleiche geblieben“. Und zur AfD: Von kommunaler Seite her mahne er stets, sich beim Lesen von Stadtratsanträgen „blind dafür zu machen, woher es kommt“, sagte der OB. Und wie solle sich etwas ändern, wenn man nicht mehr in der Lage sei, mit Feinden zu reden. Andererseits werde er immer sagen, dass die AfD im Stadtrat ein negativer Standortfaktor sei. Doch wolle er sich „nicht anmaßen“, die Vorgänge auf Landesebene zu bewerten. Heiko Knopf (Grüne): „Mit Stimmen von Faschisten“ Ob er Aspirant für die Landesregierung sei? Nitzsche: „Ich möchte gern OB bleiben. Ich würde nicht gegen ein Ministeramt tauschen wollen.“ Jetzt beginne die große Unsicherheit, ob und wie die Landesregierung loyaler Partner bleibe, sagte Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD). Für Jena sei es „von überragender Bedeutung“, mit der Landesregierung einen verlässlichen Ansprechpartner zu haben für die Großprojekte und die Fördermittel. Beispiel: Von der alten Landesregierung habe Jena eine „Minister-Zusage“ für einen beträchtlichen Landes-Förderanteil zur Anschaffung neuer Straßenbahnen. Skeptisch äußerte sich die Stadtratsfraktions-Doppelsspitze der Bündnisgrünen: Das Verhältnis zur Landesregierung werde sich ändern, sagte Margret Franz. Auch seien Konsequenzen für den Stadtrat zu erwarten, habe doch die CDU „die Maske fallen lassen“. Wie solle man Bündnisse mit der CDU eingehen, wenn die AfD dahinterstehe? „Das wird Rot-Rot-Grün im Stadtrat zusammenschweißen.“ Heiko Knopf wies auf die im Vergleich zum Landtag selben Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat und konstatiert, dass die Bürgerlichen in Erfurt „mit Stimmen von Faschisten ins Amt“ gekommen seien. Bundestags- und Stadtratsmitglied Ralph Lenkert (Linke) ist „geschockt, dass der Landtag dermaßen den Wählerwillen missachtet“. Mit „solchen Spielchen“ werde die „Aushöhlung der Demokratie“ betrieben. Was die Zusagen der alten Regierung für Jena angeht, „müssen wir sehen, ob das jetzt weiter so steht“. Natürlich werde die Linke „im Interesse einer sozialen und ökologischen Stadt weiterkämpfen“. Wenn der OB in diesem Sinne weiterarbeite, „unterstützen wir ihn“.