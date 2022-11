Jena21: Warum es über dem Radweg blitzt

Jena. „Adern von Jena“: Neues Teilprojekt ist eine Kooperation mit dem Theaterhaus

Das Fernwärmeleitung-Verschönerungsprojekt „Adern von Jena“ hat eine weitere Station. Seit dieser Woche wird mit Hilfe des Theaterhauses die Fernwärmeleitungen in bei Jena-Göschwitz zum Leuchten gebracht. In einem Kooperationsprojekt anlässlich seines 30. Jubiläums setzt das Theaterhaus mit dem Projekt „BlitzBogen“ ein strahlendes Zeichen in Form eines Blitzes an den oberirdischen Leitungen.

Der Blitzbogen befindet sich rund 700 Meter vom Heizkraftwerk Winzerla entfernt in der Verlängerung der Otto-Eppenstein-Straße nahe dem Gewerbegebiet Jena21. Der Dehnungsbogen der Fernwärmeleitungen bildet an dieser Stelle einen besonders hohen Bogen, unter dem der neue Radweg Jena21 hindurchführt. Hier leuchtet der Blitz in rund fünf Metern Höhe. Idee und Entwurf für die Lichtskulptur stammen vom künstlerischen Leiter des Theaterhauses, Maarten van Otterdijk, und seinem Team. Seine Energie bezieht der Blitz aus der Kraft der Sonne.