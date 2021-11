Jenaer Abwasser-Team hilft im Landkreis Ahrweiler

Jena. Mit Hochdruck arbeiten viele Stadtwerke-Teams daran, die Kanalisation wieder funktionstüchtig herzustellen.

Noch immer sind nach der verheerenden Flut im Landkreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz Kanalsysteme durch harten angetrockneten Schlamm verschlossen. Abgebrochene Äste, Dreck und Geröll verstopfen das noch intakte Abwasserkanalsystem und bringen die Kanalisation immer wieder zum Überlaufen. – Die Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres hat im Ahrtal immensen Schaden am Kanalsystem hinterlassen. Ein vier Mann starkes Experten-Team aus dem Bereich Abwasser der Stadtwerke Jena hat sich diese Woche auf den Weg ins Flutgebiet im Ahrtal gemacht und ist damit einem Hilferuf gefolgt. Ihre Aufgabe: Helfen, die dortige Kanalisation wieder funktionstüchtig herzustellen.

Der Ort in Rheinland-Pfalz war besonders schlimm von der Flutkatastrophe im Juli betroffen. Teilweise waren die Kanäle komplett überflutet worden und viele hundert Meter Kanalrohre wurden im Ahrtal von den Wassermassen mitgerissen. In fast allen zerstörten Orten an der Ahr wird das Abwasser derzeit direkt in die Ahr geleitet, um so zu verhindern, dass es sich bis in die Häuser der Anwohner zurück staut. Dies ist natürlich nur eine Notlösung, die auch die Seuchengefahr erhöht. Deshalb wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das dortige Kanalsystem wieder aufzubauen.

Gemeinsam mit vielen anderen Teams aus dem Bundesgebiet helfen die Stadtwerke-Mitarbeiter, das Kanalisationssystem im Ort wieder für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Dabei wurde das Einsatzgebiet zwischen mehreren Stadtwerke-Teams aus dem gesamten Bundesgebiet aufgeteilt. So kann jedes Team zielgerichtet und eigenständig arbeiten. „Zu helfen ist für uns selbstverständlich. Wir haben die benötige Technik und werden mit einem unserer Hochdruck-Saug- und Spülfahrzeuge im Einsatz sein“, sagt Robert Köllner, Bereichsleiter Abwasser bei den Stadtwerken Jena. „Es haben sich schnell Kollegen gefunden, die helfen wollen. Auch weitaus mehr, als eigentlich erforderlich waren. Diese Einsatzbereitschaft freut mich sehr“.