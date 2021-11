Jenaer Autohaus: Kleine Lichtblicke schenken

Jena. Golfer aus Jena spenden für Kinderhospiz Tambach-Dietharz

Die Golfer des Audi Cups spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. 2615 Euro bekam die Einrichtung, in der todgeweihte Kinder und ihre Angehörigen Aufnahme finden, als Spende aus einem Golfturnier überreicht.

Seit 1991 gibt es den „Audi quattro Cup“, ein weltweites Golfturnier, das in 38 Ländern ausgetragen wird. Im Sommer fand eines der Turniere in Blankenhain statt, das von der Autohaus Fischer GmbH aus Jena ausgerichtet wurde. Als Kooperationspartner für das Turnier engagierten sich auch 2021 „Thüringer Waldquell“ aus Schmalkalden und „Collective Avantgarde“ aus Jena. Wie Geschäftsführer Holger Fischer erklärte, hatten 68 Golfer am Turnier teilgenommen, deren Startgeld dem Kinder- und Jugendhospizhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gespendet wurden.