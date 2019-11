Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Babys der Woche: Eltern sind stolz auf ihre Fritzi

Rommy Petersohn (34) und Michael Luthe (36), beide aus Jena, wollten einen kurzen, einen deutschen Vornamen für ihr Töchterchen. Sie wurden fündig. Fritzi heißt die Kleine, die am vergangenen Mittwoch, 20.55 Uhr, im Jenaer Universitätsklinikum das Licht der Welt erblickte.

Eine Vorlage für den Namen gab es nicht, aber eine nachvollziehbare Erklärung. „Fritzi ist ein taffer Name, der zu jedem Alter passt. Und Fritzi klingt sportlich. Wir hoffen, dass unsere Fritzi auch mal eine kleine Sportskanone wird“, sagte der stolze Vater, der als Reha-Techniker arbeitet.

Sportlich sind auch die Eltern. „Wir sind im Triathlon unterwegs und auch auf unseren Mountainbikes, im Breitensport. Wir sind bei zahlreichen Wettbewerben gestartet“, sagte Rommy Petersohn. Sie ist beschäftigt in der Zoologie der Friedrich-Schiller-Universität.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Sommer 2006 beim Public Viewing anlässlich der Fußball-WM in Deutschland. „Damals herrschte ja auch in Jena ein unglaublicher Hype. Es war damals einfach Pflicht, diese Massen-Veranstaltungen am Faulloch oder in der Papiermühle zu besuchen“, sagte Michael Luthe.

Ein kleiner Trick für die Kontaktanbahnung

Dass weder er noch seine Rommy die großen Fußball-Fans waren, spielte keine Rolle. „Man war unter Freunden. Wir hatten Spaß. Natürlich hatten wir auch ab und an mal zur Leinwand geschaut. Das war es aber auch schon“, sagte Rommy Petersohn.

Für den ersten Kontakt bediente sich Michael Luthe eines Tricks. „Rommy war damals umgezogen. Ich kannte ihre neue Adresse. Da hatte ich ihr einen Brief geschrieben und hatte mich als ihr Vermieter ausgegeben. Sie könnte, wenn sie wollte, sich bei weiteren Fragen mit mir in Verbindung setzen.“ Das war der ungefähre Wortlauf.

Bis Rommy Petersohn den Brief las, verging eine Woche. „Ich bin damals nicht jeden Tag zum Briefkasten gelaufen“, sagte sie. Dann war die Fußball-WM. Ein Paar waren die beiden auch nach dem Endspiel noch nicht. „Sie hatte sich ganz schön Zeit gelassen. Es waren bestimmt drei Monate, bis sie Ja gesagt hatte“, sagte Michael Luthe.

Seit August 2009 wohnen sie zusammen. Zehn Jahre später ist Fritzi da. Die Familienplanung spielte von Anfang an eine Rolle. „Ein Baby war immer ein Thema. Wir hatten die ersten Jahre aber für uns genutzt. Urlaub, Sport, es gab viele gemeinsame Aktivitäten“, sagte Rommy Petersohn. Zur Familie gehört auch die fast drei Jahre alte Terrier-Hündin „Lotti“.

Das Jenaer Klinikum als Geburtsort von Fritzi war die erste Wahl der jungen Eltern. „Für uns gab es eigentlich keine Alternative. Wir sind beide Jenenser. Da sollte auch unsere Tochter in Jena geboren werden. Es war die Erstgeburt. Da wollten wir sichergehen.“

Die Zahl der Geburten im Kalenderjahr 2019 nähert sich immer mehr dem Wert des Vorjahres an. Bis gestern waren im Klinikum 1290 Geburten gezählt worden. Zum gleichen Zeitpunkt 2018 waren es 1343.