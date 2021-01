Jenaer bei Unfall verletzt - Schule beschmiert - Ausgangsbeschränkung missachtet

Ein 34-jähriger VW-Fahrer ist bei einem Unfall Dienstagvormittag auf der Verbindungstraße zwischen Lützeroda und Isserstedt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Jenaer zog sich diverse Prellungen und Schnittverletzungen zu und wurde ins Klinikum gebracht. Ein Abschleppunternehmen musste das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug bergen.

Schule beschmiert

In der Zeit von Ende Dezember des vergangenen Jahres bis Montagmorgen beschmierten Unbekannte das Angergymnasium in Jena. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Schulgelände und malten auf der Rückseite ein acht mal 1,50 Meter großes Bildnis auf die Fassade der Schule. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um diverse Sprüche in englischer Sprache in schwarzer und roter Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Fenster entglast

Am Engelplatz in Jena haben unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Wie am Dienstagmittag bekannt wurde, haben die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die linke Scheibe beschädigt, sodass die Verglasung zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zu spät zum Draußen sein

In Eisenberg haben Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit am Dienstagabend einen 33-Jährigen gesehen, der ohne triftigen Grund gegen 23.30 Uhr in der Jenaer Straße unterwegs war. Damit verstieß er gegen die aktuelle Ausgangsbeschränkung und muss sich nun wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung verantworten.

Radfahrer mit 1,6 Promille unterwegs

Ein betrunkener Radfahrer ist Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in Bobeck kontrolliert worden. Der 56-Jährige fuhr aus Richtung Waldeck in Richtung Ziegenböcke. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der 56-Jährige wurde ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.