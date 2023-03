Jenaer Bibliothek nach Decken-Schaden wieder geöffnet

Jena. Auch diese beliebten Veranstaltungen können ab sofort wieder stattfinden.

Die Hauptbibliothek der Ernst-Abbe-Bücherei am Carl-Zeiss-Platz 10 ist vom heutigen Donnerstag, 2. März, an wieder geöffnet. Nachdem sich in dem Gebäude – einst Sitz der Uni-Augenklinik – in der vergangenen Woche ein Teil des Putzes von der Decke im Erdgeschoss gelöst hatte, wurde das Gebäude gründlich bautechnisch geprüft und der Schaden behoben. Somit steht die Bibliothek zu den gewohnten Öffnungszeiten mit allen Angeboten zur Verfügung.

Auch die beliebten Veranstaltungen finden wieder statt, so lädt das Team der Ernst-Abbe-Bücherei am Donnerstag direkt zum Gaming-Tag ab 16 Uhr ein, am Freitag zu „VORgelesen“ ab 16 Uhr und zum Tüftelsamstag am 4. März von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbibliothek-jena.de.