Jenaer Biogasanlage wird ausgebeult

Das kugelförmige Dach war unter der Last des Schnees eingesunken. Unser Bild zeigt den Zustand am Montag, 15. Februar.

Im zweiten Anlauf war der Feuerwehreinsatz auf der Biogasanlage in Jena-Zwätzen erfolgreich: Bis zum späten Nachmittag konnte am Mittwoch ein Großteil der Schneemassen von der Kuppel des Gärrestbehälters entfernt werden. Aktuell blasen die Anlagenmitarbeiter vor Ort die zuvor eingesunkene Kuppel wieder auf, um so auch die letzten Schneereste abfließen zu lassen. Die Berufsfeuerwehr Jena war ein zweites Mal mit der Drehleiter zur Kuppel aufgestiegen.