Jenaer Bläserweihnacht als Online-Konzert

ena. Nach der coronabedingten Pause im letzten Jahr gibt es am Sonntagin Jena ein Konzert – allerdings ohne Livepublikum

J Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr kehrt die Jenaer Brass Band Blechklang am Sonntag, 5. Dezember, mit ihrer traditionellen Bläserweihnacht zurück in die Stadtkirche. Allerdings führt der Klangkörper unter Leitung von Alexander Richter sein Programm „Es sagt aus alten Tagen“ nicht vor Publikum auf, sondern überträgt das Konzert ausschließlich live im Internet.

Johannes Leutloff, Bandmanager von Blechklang, erklärt den Hintergrund: „Bis zuletzt hatten wir gehofft, unsere Bläserweihnacht regulär mit Publikum durchführen zu können. Aber in der aktuellen Situation wäre der Aufwand mit 2G-Plus, Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung, Abstände für uns und auch für unsere Gäste so immens gewesen, dass wir uns zu dieser Online-Variante entschieden haben. Auf diese Weise haben alle Interessierten die Chance, unser beliebtes Weihnachtskonzert für einen geringen Unkostenbeitrag ganz bequem von zu Haus aus zu genießen“. Bisher erworbene Karten für das eigentlich geplante Konzert können bis zum Sonnabend, 4. Dezember, an allen bekannten Stellen zurückgegeben werden. Ermöglicht wird der Livestream durch das mobile Tonstudio More Recording+Production aus Nürnberg.

Hier sind Tickets ab sofort verfügbar:https://bit.ly/Bläserweihnacht2021