Jenaer bringen Sauerstoff für Covid-Kranke nach Nepal

Jena. Nepals Gesundheitssystem ist überlastet: Die Gesellschaft für medizinisch-technische Zusammenarbeit hofft für die Hilfsaktion auf weitere Spenden

Als Jan Steiniger – heute Medizintechniker an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena – im Jahr 1994 erstmals Nepal besuchte, hätte er sich wohl kaum vorstellen können, dass er 2021 an einer Hilfsaktion beteiligt sein würde, die die Menschen in Nepal beim Kampf gegen eine Pandemie unterstützt.

Auch Medizintechniker Christoph Werner gehörte zu einem der ersten Studenten an der Ernst-Abbe-Hochschule, die in Nepal ein Praktikum absolvierten – bis heute waren insgesamt 29 Studenten der Jenaer Fachhochschule in Nepal, um an der Chhatrapati Free Clinic in Kathmandu ein Praktikum zu machen.

In Nepal wütet die zweite Welle der Pandemie

Natürlich gehe es dabei auch um die fachliche Weiterbildung, doch genauso wichtig sei die Erweiterung der Weltsicht, sagt Medizintechniker Eckart Hesse. Er ist Mitglied der Jenaer „Gesellschaft für medizinisch-technische Zusammenarbeit“, die bereits seit den 1990er-Jahren die Entwicklung der Chhatrapati Free Clinic in Kathmandu kontinuierlich begleitet und unterstützt – eben auch mit einem Studentenaustausch.

Momentan konzentriert sich die Unterstützung für Nepal auf ein spezielles Projekt. Kartons stapeln sich in einem Raum, den die Ernst-Abbe-Hochschule zur Verfügung gestellt hat. Luftfrachttauglich verpackt warten hier 72 Sauerstoffkonzentratoren auf ihre Verschickung nach Kathmandu – in dieser Woche soll die Fracht die Reise antreten. Der internationale kommerzielle Flugverkehr ist aufgrund der Pandemie bis auf weiteres eingestellt. In Nepal wütet die zweite Welle mit der indischen Variante des Virus.

Indien und Nepal seien vielfältig miteinander verknüpft, das Übertreten der Grenze sei für die Nepalesen existenziell, erklärt Eckart Hesse. Das Virus werde durch Pendler verbreitet, und zwar bis in die hinterste Ecke des Landes, „da Nepalesen, die in der Stadt arbeiten, meist Familie auf dem Land haben“. Das Gesundheitssystem sei rückständig und derzeit überlastet, die Lage dementsprechend ernst.

Gemeinsam mit Freunden, Unterstützern und anderen Initiativen wie der „Zukunftsstiftung Entwicklung“ oder der Women`s Foundation Nepal haben die Mitglieder der Jenaer „Gesellschaft für medizinisch-technische Zusammenarbeit“ mobile Sauerstoffkonzentratoren beschafft. Mit diesen Geräten kann der Sauerstoffgehalt der Atemluft von 21 auf über 90 Prozent erhöht werden. Patienten mit moderatem Covid-Verlauf könnten damit vor dem Abgleiten in schwere Krankheitsstadien geschützt werden. Die Geräte gehen an das SKM-Hospital in Sankhu, das vom gemeinnützigen Verein Interplast Germany betreut wird und in die Chhatrapati Free Clinic in Kathmandu. In beiden Häusern warten Patienten und Ärzte händeringend auf die Hilfe.

Spenden sind weiter wichtig

„Uns wurde jetzt Zollfreiheit zugesichert“, sagt Eckart Hesse. Die abgesenkte Bürokratie erleichtere und beschleunige den Ablauf der Aktion. „Wichtig war es in jedes Paket alle nötigen Zubehörteile zu sortieren. Schläuche, Verbinder, Masken und Gebrauchsanweisungen gehören in jeden Karton, es muss vermieden werden, dass ein Gerät eingesetzt werden soll, aber irgendetwas fehlt.“ Wichtig ist den Helfern außerdem, die Nachhaltigkeit des Hilfsprojekts. „Auch nach der Pandemie werden die Sauerstoffkonzentratoren in Nepal benötigt“, sagt Hesse. Lungenerkrankungen seien in Nepal häufig, was an der hohen Luftverschmutzung infolge der Ofenfeuerung liege. Die Geräte würden also auch langfristig zum Einsatz kommen.

Der Nepalese Sandeep Chaudhary studiert seit drei Jahren an der Jenaer Ernst-Abbe-Hochschule Medizintechnik. Die Sehnsucht sei groß, denn in der gesamten Zeit hat er seine Familie nicht gesehen. Das könnte sich ändern, er schreibt nicht nur seine Bachelor-Arbeit über Sauerstoffkonzentratoren und hat die Bedienungsanleitungen in seine Muttersprache übersetzt, um die Handhabung vor Ort noch sicherer zu gestalten. Er würde außerdem gern die Aktion als Technik-Betreuer vor Ort unterstützen. Hesse bedankt sich schon jetzt für die Spenden, die diese Hilfsaktion ermöglichen. „Der Alpenverein hat die Aktion über seinen Verteiler veröffentlicht. Auch dafür sind wir dankbar.“

Spenden: Gesellschaft für medizinisch-technische Zusammenarbeit e.V.; IBAN: DE85 8208 0000 0344 9130 00; BIC: DRESDEFF827; Bank: Commerzbank