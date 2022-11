Jenaer Bündnis #nichtmituns sammelt 500 Unterschriften

Das Bündnis hat am Samstag mit sieben Protestständen in der ganzen Stadt ein Zeichen gesetzt.

Jena. Stadt soll Menschen in der Energiekrise unterstützen. Demonstration vor der Ratssitzung im Dezember und Einwohnerantrag geplant.

Das Bündnis #nichtmituns hat am Samstag mit sieben Protestständen in der Stadt ein Zeichen gegen die soziale Kälte und steigende Energiepreise gesetzt. Dabei wurden in sechs Stunden etwa 500 Unterschriften für einen Einwohnerantrag mit sozialen Forderungen an die Stadtpolitik gesammelt.

„Wir fordern verschiedene Schritte, um die Menschen in Jena während der Energiekrise zu unterstützen“, sagt Lorenz Grischek vom Bündnis. Dazu gehörten zwei Jahre keine Zwangsräumungen, keine Stromsperren, keine Gassperren. Außerdem solle ein Härtefallfonds aus den Stadtwerkegewinnen gebildet werden und für günstigeren Nahverkehr eine Kurzstrecken-Viererkarte für 4 Euro sowie die Jenabonus-Monatskarte für 20 Euro angeboten werden.

In den Gesprächen am Stand habe sich in allen Teilen der Stadt ein ähnliches Bild gezeigt. Es herrsche Wut und Sorge über die Preissteigerungen und insbesondere der Strompreiserhöhung, die bei vielen in die Briefkästen geflattert sei. Doch die meisten Menschen hätten auch Lösungsvorschläge parat, die politisch sofort umgesetzt werden könnten. Angesprochen wurden außer den Forderungen des Einwohnerantrags noch eine Preisbremse fürs Schulessen, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel, eine Reichensteuer und finanzielle Direktunterstützungen. Das Bündnis #nichtmituns, das aus Gewerkschaften, Jugendverbänden, Stadtteilinitiativen und anderen politischen Gruppen besteht, fordert eine gerechte Lösung der Energiekrise und Inflation. Dazu gehören eine Umverteilung von oben nach unten, mehr Geld für die Kommunen und höhere Löhne und Tarifbindung.

Am 14. Dezember soll ab 16 Uhr vor der Stadtratssitzung demonstriert werden. Für alle, die selbst aktiv werden wollen, ist am 1. Dezember ein offenes Treffen von 17 bis 19 Uhr im Kassablanca geplant.