Jenaer Bürgerinitiative sorgt sich um das Damenviertel

Jena. Etwa 20 Akteure suchen weitere Mitstreiter: Vor allem die Hochhauspläne stehen in der Kritik.

Werben in eigener Sache: Das ist für die Bürgerinitiative Damenviertel das nächstliegende Ziel. Derzeit sind es etwa 20 Akteure, die sich um den Initiator David Reuß geschart haben. Dass in direkter Nachbarschaft des stilistisch geschlossenen Gründerzeit- und Jugendstilviertels zwei Hochhäuser gebaut werden sollen, wollen die Anwohner nicht hinnehmen. Zum zehnten Damenviertelfest am 1. Mai will die Initiative präsent sein.

Der Stadtrat wird sich am kommenden Mittwoch mit dem Dotsource-Campus beschäftigen. Er soll den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VBB) billigen und damit auch den Bau eines 66 Meter hohen Hochhauses. So weit sind die Investoren für das „Solarquartier“ noch nicht. Hier soll der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im dritten Quartal vorliegen, auch hier ist ein Hochhaus mit 48,6 Metern vorgesehen. Die Bedenken sind groß innerhalb der Bürgerinitiative. Subsumieren lässt sich alles unter der Angst, die Lebensverhältnisse im Damenviertel könnten sich drastisch ändern.

Bedenken nicht ausgeräumt

Auch wenn die Verwaltung die Regeln des Baugesetzbuches beachtet und beim Solarquartier die Öffentlichkeit frühzeitig informierte; auch wenn der Dotsource-Gründer Christian Otto Grötsch in den sozialen Medien immer wieder sachlich mit Gegnern des Projektes diskutiert, sind die Bedenken aus Sicht der Initiative nicht ausgeräumt. Es geht nach Angaben von David Reuß zum Beispiel um den Schatten, den Hochhäuser auf die benachbarten Bestandsbauten werfen, um Auswirkungen auf das Grundwasser und die Folgen des Klimawandels: Warum wird ein ohnehin stark verdichtetes Viertel noch stärker verdichtet? „Die Frage muss man stellen, wenn Jena die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommt“, sagt Reuß. Immerhin sei die Stadt im vergangenen Sommer von einer Rekordhitze nicht verschon geblieben. Am 18. Juni 2022 war Jena mit 35,6 Grad die heißeste Stadt in Deutschland.

Preuß und Rolf Deutscher besitzen Eigentumswohnungen an der Saalbahnhofstraße. Matthias Rubach ist Mieter einer Wohnung an der Jakobstraße und würde genau auf das Hochhaus des Solarquartiers blicken. Selbst der Immobilienbesitzer aus München reiste am Ostermontag zu einem Treffen der Bürgerinitiative an. Rubach möchte auch gerne wissen, wohin die Reise geht: Steigen die Mieten in der Nachbarschaft, wenn der Solarquartier-Investor hochpreisige Mietwohnungen anbietet? Oder verliert die Immobilie an Wert?

Viele Fragen nach dem Klimaschutz sind noch unbeantwortet. Im Rahmen der Planung für den Dotsource-Campus wurde ein Klimagutachten erstellt, welches die mikroklimatische und die Windkomfortsituation im Plangebiet untersucht. Das Gutachten wird im Rahmen der zweiten Beteiligungsstufe ausgelegt. Ebenso die Gutachten zu Verkehr, Schallschutz, Verschattung und Baugrund.

Wie herausragende Zahnstocher

Immer wieder stößt das Verfahren auf Kritik: Der VBB ermöglicht einem Investor, sein konkretes Bauvorhaben zu verwirklichen. Er ist quasi maßgeschneidert, im Gegensatz zu einem normalen Bebauungsplan, mit dem die Stadt ihre Wünsche für künftige Investitionen formuliert. Und weil das Vorhaben klar umrissen ist, kann der VBB oftmals schneller realisiert werden als ein normaler Bebauungsplan. Dabei ist der VBB ein relativ junges Instrument: Er hat seinen Ursprung in Ostdeutschland, da er notwendige und schnelle Investitionen ermöglichen soll.

„Wir wollen die Meinung der Menschen hören und sehen, was man noch verändern kann“, sagt David Reuß. Und Rolf Deutscher kann die mehrfach zitierte neue Skyline von Jena schon nicht mehr hören. „Das sieht doch aus wie eine Reihe von Zahnstochern, die aus der Stadtsilhouette herausragen.“

Die Internetseite der Bürgerinitiative befindet sich noch im Aufbau: www.buergerinitiative-damenviertel.de