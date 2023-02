Jenaer CDU stellt sich an die Seite der Ukrainer

Jena. CDU-Kreisvorsitzender Guntram Wothly: Verhandlungen seien nur auf Augenhöhe denkbar und setzen den ernsten Willen beider Seiten zum Frieden voraus

„Wir begehen einen traurigen Jahrestag“, heißt es in einer Mitteilung der Jenaer CDU-Fraktion. Der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine jährt sich. Die Jenaer CDU stehe zum Jahrestag fest an der Seite der Demonstranten, die am 24. Februar unter dem Motto „365 Tage Widerstand – Besatzer raus! Frieden und Freiheit für die Ukraine!“ auf dem Jenaer Holzmarkt ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen wollen.

CDU-Kreisvorsitzender Guntram Wothly, der selbst an der Kundgebung teilnehmen wird, reagiert betroffen auf die Ankündigung einer Initiative, die zeitgleich zur Solidaritätskundgebung stattfinden soll und die Waffenunterstützung für die Ukraine in Frage stellt. „Ein Jahr nach Beginn der schrecklichen Angriffe, nach massiver Zerstörung, nach Folterungen, Vergewaltigungen und Massakern ist es unvorstellbar, dass parallel zur Solidaritätsdemonstration eine so genannte ‚Friedenskundgebung‘ stattfindet, die ernsthaft Verhandlungen mit Diktator Putin in den Vordergrund stellt...“ Verhandlungen seien nur auf Augenhöhe denkbar und setzen den ernsten Willen beider Seiten zum Frieden voraus. Dies sei bei Putin ganz klar nicht erkennbar, so Wothly. Es brauche beides: „Diplomatie und militärische Unterstützung“, bekräftigt Wothly.