Jenaer CityCard mit neuem Partner

Jena. Jenakultur akzeptiert wiederaufladbare Geldkarte. Kritik an zögerlichen Firmen

Das regionale Zahlungssystem CityCard für Jena und das Saale-Holzland hat einen neuen Partner: Jenakultur ist als Akzeptanzstelle dabei. Das heißt, dass Nutzer der Karte mit dem Guthaben alle Angebote des Eigenbetriebs bezahlen können: für Tickets oder touristische Leistungen, für die Bezahlung von Kursen der Volkshochschule oder beim Besuch der Städtischen Museen Jena.

Angesichts der Pandemie, deren Folgen vor allem in der Kultur zu spüren gewesen waren, sei es wichtig, auch „etwas für die Seele“ anzubieten, sagt der Geschäftsführer der CityCard Jena-Saale-Holzland GmbH, Christian Velinger. Dass der Eigenbetrieb mit einer Sonder-Edition der Karte aufwartet, liegt auf der Hand: Zu sehen ist das bekannte Jenakultur-Raumschiff mit dem Motto „Auf in neue Welten“. Die Karte sei mit einer Guthaben-Stückelung von 50, 100 und 150 Euro zu kaufen in der Tourist-Information am Markt: Sie werde ebendort akzeptiert sowie an der Volkshochschule und in den städtischen Museen, sagt die Kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs, Jana Gründig.

Aktuell seien etwa 3000 Karten im System, darunter 2000 sogenannte Arbeitgeberkarten. Nach Velingers Angaben würden so monatlich 50.000 Euro vor Ort umgesetzt. Derzeit gebe es 80 Akzeptanzstellen und 30 Arbeitgeber, die mitmachen würden. In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Arbeitgeber Gedanken darüber machen, wie sie für ihre Beschäftigten attraktiv bleiben. Dafür können sie ihnen beispielsweise Gutscheine, Produkte und Dienstleistungen als Sachbezüge bis zu 50 Euro im Monat steuer- und sozialversicherungsfrei gewähren.

Eisenberg bald mit von der Partie

Aktuell liefen Gespräche mit der Eisenberger Innenstadt-Initiative, um auch im Landkreis präsenter zu sein. Die Stadt Jena werde als Arbeitgeber in wenigen Wochen ebenfalls ein Partner sein. Auch wenn Christian Velinger die Karte als gut etabliert bezeichnet, verbreitete er am Freitag nicht nur gute Nachrichten: Die Bereitschaft der Firmen, bei der CityCard mitzumachen und damit die lokale Wirtschaft zu stärken, könnte ausgeprägter sein.

Für Nutzerinnen und Nutzer funktioniert das bargeldlose Zahlungssystem ganz einfach online und ohne Angabe personengebundener Daten. Die Karte ist auch jederzeit wiederaufladbar und verbindet sich mit dem Charme, dass man bei ihrem Einsatz etwas für Jena und die Region tut, da man Händler und Dienstleister vor Ort unterstützt. Das moderne, digitale Gutscheinsystem wird von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, der elf5 GmbH, der Stadt Jena und dem Saale-Holzland-Kreis als Gesellschafter getragen und hat entsprechend in Jena und im Saale-Holzland-Kreis zahlreiche Akzeptanzstellen für die wiederaufladbare Geldkarte geschaffen.

www.citycard-jena.de