Jenaer Covid-Guards ausgezeichnet

Jena. VDEK-Zukunftspreis geht an das gemeinsame Projekt des Universitätsklinikums Jena und der Stadt Jena.

Vor einem Jahr wurden die ersten Studenten der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena als Covid-Guards geschult. Sie begleiten Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, das Heimpersonal und auch die besuchenden Angehörigen und leiten alle Akteure bei der Fürsorge unter Pandemiebedingungen an. Nun wurden die Covid-Guards Jena mit dem dritten Platz des VDEK-Zukunftspreises 2021 ausgezeichnet. In Kooperation hatten das Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena (UKJ) und der Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena das deutschlandweit einzigartige Projekt ins Leben gerufen.



„Wir sind stolz auf den Preis, der einmal mehr den Stellenwert des Projekts unterstreicht. Ein wichtiges Ziel der Covid-Guards war es, die soziale Teilhabe der Bewohnenden aufrechtzuerhalten und natürlich zum Infektionsschutz in den Pflegeheimen während der Pandemie beizutragen“, erklärt Professor Frank Kipp, Leiter der Krankenhaushygiene am UKJ.

Seit Projektstart konnten 13 Covid-Guards ausgebildet werden. „Studierende aus den Bereichen der Gesundheits- und Sozialberufe haben sich hierfür gemeldet und wurden intensiv zu relevanten Hygieneanforderungen und allgemeinen Covid-Regelungen von uns als Projektteam auf ihren Covid-Guard-Einsatz vorbereitet“, heißt es von Sabine Trommer, Fachdienst Gesundheit Jena, in einer Mitteilung.

Das Team um Frank Kipp und das Team Hygiene des Fachdienstes Gesundheit um Sabine Trommer hätten umfassende Schulungen über Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt. Sabine Dietsch, Fachdienst Gesundheit Jena, nennt weitere Aufgaben der Guards: „Sie wurden befähigt, in den Einrichtungen die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu prüfen und gemeinsam mit den Pflegekräften Abläufe zu optimieren. Die Guards unterstützen des Weiteren nicht nur bei allgemeinen Fragen zu Covid-19 und zur Impfung, sondern tragen auch dazu bei, die sehr belastende Situation der Pandemie abzumildern und negative Gefühle wie Angst, Traurigkeit oder Einsamkeit bei den Bewohnenden zu verringern. So helfen sie, die Lebensqualität der Bewohnenden und deren geistige Gesundheit langfristig zu stabilisieren.“