Jenaer Denns-Biomarkt hat sich fast verdoppelt

Jena. Filiale der Bio-Kette nach Umbau mit stark erweitertem Sortiment. Wie es zum Entscheid für eine Tofu-Frische-Bar kam.

Der Jenaer „Denns“-Biomarkt in der Holzmarkt-Passage ist nach mehrwöchiger Schließung seit Donnerstag wieder geöffnet – und zeigt sich der Kundschaft deutlich verändert. So ist etwa die Verkaufsfläche von vormals 372 auf 650 Quadratmeter vergrößert worden; früher gastronomisch in der Nachbarschaft genutzte Räume hat „Denns“ vereinnahmt.

Die verbreiterte Ölwand

Michael Deuerling ist „Denns“-Bereichsleiter und knüpft die Fäden für sieben Märkte der Bio-Kette in Thüringen und Franken. Er schätzte ein, dass der Jenaer Markt nunmehr rund 6000 Artikel zu bieten habe. Das sei bis zu einem Drittel mehr als vor dem Umbau des Marktes, der vor acht Jahren in der Holzmarkt-Passage an den Start gebracht worden war. Deuerling deutete exemplarisch auf das Regal mit Speise-Ölen, die „Ölwand“, wie er sagte, die von zuvor drei auf fünf Meter Breite vergrößert worden ist.

Am Donnerstag ist der Denns-Biomarkt in der Holzmarkt-Passage nach mehrwöchigem Umbau wiedereröffnet worden und zeigt sich deutlich vergrößert. Foto: Thomas Stridde

„Jena ist ein sehr wichtiger Standort für uns“, sagte Deuerling. Schaue man darauf, wie das Publikum in Jena tickt, zeige sich, dass es „sehr offen ist, was das Thema Lebensmittel-Alternativen angeht“. Das habe beispielsweise Anlass gegeben, eine Tofu-Bar einzurichten, an der „frisches Tofu wie am Fleischstand“ erworben werden könne. „Das ist der zweite Standort, wo wir das probieren.“

Kartoffel um die Ecke

Der „Denns“-Bereichsleiter betonte, dass das Prädikat „Hier ist alles teurer“ so nicht stimme. Das Spektrum reiche von Produkten auf Discounter-Niveau bis etwa zur Glutenfrei-Ware, die deutlich teurer sei. Wichtig bleibe dem Unternehmen, dass „so viel wie möglich Regionales“ angeboten werde. „Also Kartoffel und Kürbis zum Beispiel kommen vom Erzeuger um die Ecke.“ Bewahren wolle man zudem, dass es am Backstand „zwei, drei Optionen für ein warmes Mittagessen“ gibt.

Etwa 20 Menschen gehören nach Deuerlings Angaben nunmehr zum Jenaer „Denns“-Team um Leiterin Sabine Fechner; Voll-, Teilzeit-Leute und Werkstudenten inbegriffen. Deuerling wertet die aus- und umgebaute Jenaer Dependance als „wichtigen, gesunden, angenehmen Markt“, wie er sagte. „Wir reden hier von Bundesliga.“