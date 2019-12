Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Diabetologe zählt zu den Besten in Deutschland

Auch in der aktuellen Ausgabe des „Focus Gesundheit“ zum Thema „Diabetes“ zählt Professor Ulrich-Alfons Müller von der Klinik für Innere Medizin III des Universitätsklinikums Jena (UKJ) zu den besten Diabetologen Deutschlands.

Vor allem in den Bereichen „Diabetische Polyneuropathie“ und „Fußzentrum für Diabetiker“ erhalten der Diabetologe und sein Team des Diabetes-Zentrums sehr gute Bewertungen. Außerdem wurde der UKJ-Experte im Dezember mit dem Michael Berger-Preis ausgezeichnet. Der internationale Preis wird alle zwei Jahre anlässlich der Michael-Berger-Gedächtnis-Vorlesung am Universitätsklinikum Düsseldorf vergeben, um Mediziner mit besonders herausragenden internationalen Leistungen zu würdigen.

30 Prozent der Diabetes-Betroffenen gehören bei sehr langer Krankheitsdauer zur Risikogruppe des Diabetischen Fußsyndroms. „Bei diesen Patienten ist aufgrund von Nervenveränderungen im Fuß das Schmerzempfinden gestört. Je länger offene Wunden unbehandelt bleiben, desto gravierender können die Folgen sein – bis hin zur Amputation“, so Müller. Am UKJ behandelt ein fachübergreifendes Team aus Diabetologen, Gefäßmedizinern, Chirurgen, Radiologen, Diabetesberatern und Wundassistenten die Patienten. Insgesamt behandeln die Diabetes-Experten am UKJ jährlich etwa 3000 Patienten mit Diabetes stationär, ambulant oder teilstationär in der Tagesklinik. (red)