Jenaer Digitalgipfel lässt Baumsetzen beinahe scheitern

Jena. Wie vier stattliche Weihnachtsbäume dennoch ihren Weg in die Jenaer Ortsteile fanden

Kurz vor dem Start in die Weihnachtszeit könnte der Kommunalservice auch „Firma Jenbaum“ heißen. Denn mit dem Aufstellen und Schmücken von Weihnachtsbäumen haben die Mitarbeiter außerordentlich gut zu tun. Vier Jenaer Ortsteile wurden zum Wochenstart beliefert. Beinahe wäre der Spezialauftrag am Digitalgipfel der Bundesregierung gescheitert.

Ein Autokran der Firma Jenkran leistete wertvolle Dienste. Foto: Thomas Beier

Wegen abzusichernder Spitzenpolitiker konnte die Polizei am Montag und Dienstag nämlich keine Einsatzkräfte bereitstellen, um die Großraumtransporte auf den Straßen abzusichern. Der für das Aufstellen angemietete Großkran ließ sich aber nicht mehr umdisponieren. Also übernahm der KSJ kurzfristig selbst die Transportbegleitung.

So bekam auch Jena-Nord seinen Baum. „Das Kniffligste war nicht die Fahrt, sondern das rutschige und enge Gelände, dort, wo wir den Baum abgeholt haben“, berichtet Stefan Hückert vom Kommunalservice, der für Planung und Durchführung verantwortlich war.

Tanne stand vor 27 Jahren im Wohnzimmer

Der Baum stand im Kunitzer Garten von Ottmar Wolter und war viel zu groß geworden für sein Umfeld. Die Blautanne diente bereits zum zweiten Mal als Weihnachtsbaum, denn vor 27 Jahren erfüllte sie diesen Zweck bereits im heimischen Wohnzimmer. Der Vater pflanzte den eingetopften Baum später in den Garten.

Großen Dank gab es für den Baumspender von Nord-Ortsteilbürgermeister Christoph Vietze. Mehrere potenzielle Kandidaten waren in Augenschein genommen worden. Aber bei dem Kunitzer Baum passte einfach alles. „Hui, ist der aber hübsch!“, kommentierten Senioren aus dem benachbarten Treff „Jahresringe“ prompt die Ankunft des Baums.

Erstmals hat in diesem Jahr auch Jena-Zwätzen einen Stadtteilbaum. Der steht beim Supermarkt in einem betonbeschwerten Ständer, weil man kurzfristig keine Hülse mehr in den Boden treiben konnte. Es ist ein kleiner, aber feiner Baum.

Der Wenigenjenaer Baum kommt in diesem Jahr vom Sperlingsweg. Eine Schrecksekunde gab es am Zielpunkt beim Camsdorfer Ufer. Hier tat sich dem „Jenbaum“-Team überraschend eine Baustelle auf. Zum Glück waren es die eigenen KSJ-Kollegen, die eine neue Ampel vorbereiteten.

Jürgen Lobeda gibt Baumfür Lobeda

Die längste Ortsteilbaum-Tradition hat Lobeda, wo Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt einen Coup landen konnte. Er hat nicht nur den mutmaßlich größten Baum in diesem Jahr, sondern auch den bestmöglich namentlich passenden. Gastronom Jürgen Lobeda von der „Weintraube“ in Winzerla ist der Baumspender. Aus gegebenem Anlass bittet Stefan Hückert vom KSJ aber darum, den Wettstreit um den größten Baum nicht weiter zu forcieren. Polizeischutz hin, Digitalgipfel her. Der Aufwand beim Baumtransport steigt mit wachsender Länge extrem.