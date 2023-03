Jenaer Donutladen im neuen Gewand

Jena. Donuts mit Füllung und Extras obendrauf, ein Bagel oder doch ein Kaffee? Philex Donuts hat dieses neue Konzept in Jena.

Premiere für Selbstbedienung in Donutläden, mehr Platz zum Sitzen und Essen und ausgefallene Kaffeeangebote: Die Firma Philex Donuts probiert in der Neuen Mitte ein neues Konzept aus. Die am Freitag eröffnete Filiale ist größer als der vorherige Standort in der Goethe-Galerie und die beiden anderen Standorte in Weimar und Gera.

Außerdem bietet Philex in Jena ab sofort Frühstück an. Von 9 bis 12 Uhr können Gäste Montag bis Samstag neben den Donuts auch Bagels und Croissants bestellen. Für das erweiterte Kaffeeangebot habe sie die Café-Kette Starbucks inspiriert, sagt Philipp Weiler, einer der Geschäftsführer der Philex Gruppe, es handele sich um „ausgefallene Baristakonzepte“, sagt er.

Einfaches Bestellen an Bildschirmen

Das bereits bestehende vegane Angebot will das Unternehmen in naher Zukunft ausbauen. Bei einer Messe hätten die Geschäftsführer sich über neue vegane Optionen informiert und sich für neue Basisdonuts entschieden. Ab wann das erweiterte Angebot in den Läden und online verfügbar sein wird, hänge von den Zulieferern ab, sagt Weiler.

Ihm ist es wichtig, ein breites Angebot an veganen Optionen zu bieten. In der kleineren Filiale in der Goethe-Galerie sei das allerdings nicht möglich gewesen.

In der Filiale in Jena können Gäste ab sofort an einem Bildschirm am Eingang am Leutragraben bestellen und bezahlen. Damit sei Philex Donuts der erste Donutladen mit Selbstbediensystem, sagt Weiler. Das Gerät hat Philex in Kooperation mit dem Sparkassenhändlerservice angeschafft. Es befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Falls das Gerät gut ankommt, wollen die Inhaber über weitere nachdenken.

Für Freunde der sozialen Medien ist das Geschäft fotofreundlich gestaltet. Mit großen Donuts und einzelnen farbigen Steinen an der Wand sollen sogenannte „Selfie-Hotspots“ entstehen.

Die Gründer Philipp Weiler und Alexander Seliger haben ihr erstes Donutgeschäft 2021 in Gera eröffnet. Die Idee sei ihnen gekommen, als die Sendung Galileo das europaweit agierende Unternehmen Royal Donuts vorstellte, sagt Weiler. „Da dachten wir uns, was der kann, können wir auch.“

Die Philex Group ist eine Unternehmensgruppe mit Sitz in Jena, zu der Franchises und Firmen in den Bereichen Gastronomie, Lebensmittelhandel, Hygieneprodukte und E-Commerce gehören. Außerdem beteiligt sich die Gruppe an jungen Unternehmen.