Jenaer Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Jena. Walter und Renate Geisler blicken auf 60 Jahre Ehe zurück und teilen ihr Erfolgsrezept für eine langanhaltende Beziehung.

Zur Diamantenen Hochzeit lassen Renate und Walter Geisler es ruhig angehen. Wenn andere große Feste feiern, verbringt das Ehepaar aus Lobeda-Ost das Jubiläum lieber im kleinen Kreis. Sohn Gerd und seine Frau Heidi sind mit dabei, doch die Tochter Kerstin bleibt der Runde fern; auch sie möge große Feste nicht besonders, sagt Renate Geisler.

Bei einem Anlass wie dem 60. Hochzeitstag darf der Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt natürlich nicht fehlen. Neben dem obligatorischen Präsentkorb und der Grußkarte vom Oberbürgermeister Thomas Nitzsche überreicht Blumentritt dem Ehepaar Geisler am Donnerstag auch ein besonderes Geschenk: die Stadtteilchronik „In großem Maßstab – 50 Jahre Neulobeda“. Mit einem Glas Sekt auf das Jubiläum anzustoßen, lässt sich Blumentritt auch nicht nehmen.

Heimliche Hochzeit ohne große Feierlichkeiten

Renate und Walter Geisler lernten sich 1958 in Rehmen bei Pößneck kennen. Renate Geisler, Jahrgang 1941, wuchs in Coppanz auf. Nach einer Ausbildung in der Landwirtschaft zog es sie als Industriearbeiterin aufs Land. So sei sie nach Rehmen gekommen, erzählt die 81-Jährige. Dort traf sie Walter Geisler, Jahrgang 1938, der im Nachbarhaus lebte. Der gebürtige Schlesier ist gelernter Kfz-Handwerker und ging von 1958 bis 1962 zur Armee und stand an der Grenze. Nach dem Umzug nach Jena im August 1963 arbeitete Walter Geisler als Busfahrer, später als Fahrdienstleiter.

Wenn sich das Ehepaar eines beibehalten hat, dann ist es die Ruhe. So erzählt Renate Geisler auch, dass sie 1963 heimlich geheiratet hätten. „Wir wollten kein großes Fest“, sagt die 81-Jährige. Ein Bekannter habe sie damals zum Standesamt nach Pößneck gefahren. Danach seien sie essen gewesen und später nach Jena gefahren, um es Renate Geislers Eltern zu erzählen.

Reiselust verbindet das Ehepaar

Dieses Foto entstand am Hochzeitstag am 2. Februar 1963. Foto: Fam. Geisler

Die Tochter Kerstin war damals schon dabei; Sohn Gerd machte die Familie dann 1964 komplett. Mittlerweile sind auch noch zwei Enkel und ein Urenkel dazugekommen. Laut Renate Geisler hatte das Ehepaar immer viel Spaß mit den Kindern: „Wir sind auch oft mit unseren Enkeln in den Urlaub geflogen.“ Die Reiselust verbindet Renate und Walter Geisler seit jeher. So waren die beiden nicht nur in Europa unterwegs, sondern bereisten unter anderem Sri Lanka oder die Dominikanische Republik. „Unsere Lieblingsinsel ist Gran Canaria“, fügt Renate Geisler hinzu.

Das Ehepaar betrachtet das Leben mit einer großen Portion Humor und Optimismus. „Wenn man die Geschichte betrachtet, sieht man, dass es immer wieder bergauf geht“, meint Renate Geisler. Das Erfolgsrezept ihrer Ehe sieht die 81-Jährige in dem Umgang miteinander: „Wir stehen alles zusammen durch. Wir zanken uns mal, vertragen uns aber auch wieder.“ Man müsse einfach tolerant sein und aufeinander eingehen.

Jubiläumsessen im Schwarzen Bären

Ihren 60. Hochzeitstag wird das Ehepaar erst in zwei Wochen richtig feiern. Da gibt es schon den nächsten großen Anlass: Walter Geisler wird am 17. Februar 85.

Am Donnerstagabend gehen Geislers erstmal im Schwarzen Bären essen. Dort hätten schon Renate Geislers Eltern ihre Jubiläen gefeiert. „Im Spiegelsaal waren wir als junge Leute tanzen, aber das ist schon lange her“, so Renate Geisler.